국보급 가치 안중근 유묵 ‘장탄일성 선조일본’ 20일 공개

광복 80주년 맞아 특별전
경기도가 광복 80주년을 맞아 국보급 가치를 지닌 안중근 의사의 유묵(붓글씨) ‘장탄일성 선조일본(長歎一聲 先弔日本)’을 대중에 처음 공개한다.
경기도는 20일부터 내년 4월 5일까지 경기도박물관 기증실에서 안중근 의사를 조명하는 특별전 ‘동양지사, 안중근―통일이 독립이다’를 연다고 17일 밝혔다. 개막일에는 ‘안중근 통일평화포럼’도 함께 열릴 예정이다.
‘큰 소리로 길게 탄식하며 일본의 멸망을 미리 조문한다’는 뜻을 담은 이 유묵은 죽음을 앞두고도 흔들림 없었던 안 의사의 기개와 역사관, 세계관이 담긴 작품으로 평가된다.
세로 135.5㎝, 가로 41.5㎝ 크기의 이 유묵은 안 의사가 여순감옥 등을 관할하던 일본 제국 관동도독부의 고위 관료에게 건넨 것으로 전해진다. 이후 해당 관료의 후손이 일본에서 보관해 오던 것을 국내 민간 탐사팀이 발견했고, 귀환 협상 과정에 올해 초부터 경기도도 참여해 지난 8월 반환에 성공했다.
특별전에서는 제국주의 시대를 살았던 안중근 의사의 사상과 철학, 독립운동의 흔적을 다채롭게 구성해 소개한다. 전시는 △제국주의 쓰나미와 사대주의로부터의 독립 △독립전쟁과 동양 평화의 꿈 △조일(弔日)과 광복, 그리고 남북 분단 등 3개 주제로 구성됐다.
특별전 관람은 무료다. 자세한 내용은 경기도박물관 누리집을 참고하거나 전화(031-288-5400)로 문의하면 된다.
이경진 기자 lkj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지