바로 쓰면 미세플라스틱 먹는다…새 전기포트, 몇 번 끓여야? [알쓸톡]

우리 집 전기포트는 안전할까. 매일 아무 생각 없이 쓰는 전기포트지만, 새 제품을 처음 어떻게 쓰느냐에 따라 미세플라스틱 노출이 달라질 수 있다는 조사 결과가 나왔다. 주말을 맞아 한 번쯤 점검해볼 만한 생활 속 안전 팁이다.
● 새 전기포트 사용 전 주의사항은?
서울시보건환경연구원에 따르면 새 전기포트를 구입했을 때 바로 사용하기보다, 물을 여러 차례 끓여 버리는 이른바 ‘길들이기’ 과정을 거치면 미세플라스틱 노출을 크게 줄일 수 있다. 연구원은 전기포트에 물을 최대 수위까지 채워 최소 10회 이상 끓인 뒤 버릴 것을 권장했다.
연구진은 플라스틱, 스테인리스, 유리 등 서로 다른 재질의 전기포트 11종을 대상으로 최대 200회까지 반복 사용하며 미세플라스틱 발생량을 분석했다.
그 결과 첫 사용 시 가장 많은 미세플라스틱이 검출됐고, 사용 횟수가 늘어날수록 발생량은 빠르게 감소했다. 10회 사용 후에는 절반 수준으로 줄었고, 100회를 넘기면 초기 대비 10분의 1 이하로 떨어졌다. 200회 이상 장기간 사용한 경우에는 대부분 1리터당 10개 미만으로 나타났다.
재질별 차이도 뚜렷했다. 평균 발생량은 플라스틱 전기포트가 1리터당 120.7개로 가장 많았고, 스테인리스 103.7개, 유리 69.2개 순이었다.
특히 플라스틱 전기포트에서는 폴리에틸렌(PE) 입자가 주로 검출됐으며, 50마이크로미터(㎛) 이하의 작은 입자 비율이 높아 상대적으로 건강 영향 우려가 큰 것으로 분석됐다.
● 전기포트 소재 선택부터 사용 습관까지
연구원은 전기포트 선택과 사용 습관도 중요하다고 조언했다. 가능하다면 내열유리나 스테인리스 재질을 선택하고, 물이 직접 닿는 부분에 플라스틱 사용이 적은 제품이 도움이 된다는 설명이다. 또 물을 끓인 직후 바로 따르기보다는 잠시 두어 부유물이 가라앉은 뒤 윗물만 사용하는 것도 미세 입자 섭취를 줄이는 방법으로 꼽았다.
겨울철 주말을 맞아 새 전기포트를 꺼내 들었다면, 바로 사용하기 전 ‘몇 번 더 끓여 버리기’만으로도 일상 속 불안을 조금 덜 수 있다. 작은 습관 하나가 생활 속 안전을 바꾸는 셈이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
