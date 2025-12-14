서울시, 옥상·공원에 도심형 치유농장 148곳으로 확대

서울시가 과도한 경쟁과 스트레스에 지친 도시민의 마음 건강을 돌보기 위해 ‘서울형 치유농업’을 본격 도입한다.
서울시는 향후 5년간의 중장기 로드맵을 담은 ‘치유농업 육성 기본계획’을 최초로 수립하고, 생활권 어디서나 치유 서비스를 누릴 수 있는 도시형 모델을 구축한다고 14일 밝혔다. 서울시는 생활권 기반 인프라 확충, 수요자 맞춤형 프로그램 고도화 및 전문 인력 양성과 산업화 지원 등 핵심 정책을 추진해 치유농업의 접근성과 효과성을 동시에 높인다는 계획이다.
이번 계획은 공원·옥상·실내 등 도심 공간을 활용한 생활권 치유농장을 148곳으로 확대하는 것이 핵심이다. 치유농장은 텃밭 조성, 농작물 재배, 꽃꽂이 등을 통해 우울감과 스트레스 지수를 감소시키는 곳으로, 빠르게 변화하는 도시 환경에서 치유가 일상적으로 필요한 상황에 대응해 누구나 생활권에서 쉽게 이용할 수 있게 하는 것이 목표다.
복지·정신건강·교육 등 관련 부서와의 협업도 강화된다. 감정노동자, 플랫폼 노동자, 치매 어르신 등을 대상으로 맞춤형 치유농업 프로그램을 운영해 시민의 일상 회복과 삶의 질 향상에 기여한다는 방침이다.
또 전문 인력 양성과 맞춤형 프로그램 개발도 집중적으로 추진한다. 농업기술센터는 치유농업 분야 전문 인력 양성과 함께 노년기 우울·인지 저하, 청년층 스트레스, 발달장애·정신건강 회복 등 대상별·질환별 특성을 반영한 맞춤형 프로그램을 고도화할 예정이다.
이 밖에도 대학·연구기관·현장 농가와 협력해 실용 기술을 개발하는 등 새로운 산업 생태계도 조성한다. 치유농장 운영, 교육 프로그램, 컨설팅 등 다양한 분야에서 일자리를 창출해 치유농업이 새로운 지역경제 동력으로 자리 잡게 한다는 취지다.
서울시는 이번 치유농업 육성 기본계획 추진을 통해 생활권 인프라 148개소를 조성하고 약 8만 명 규모의 시민 대상 맞춤형 프로그램 및 354명 전문 인력을 양성하겠다는 계획이다. 이해선 서울시 민생노동국장은 “생활권 어디서나 만나는 서울형 치유농업을 통해 시민의 몸과 마음 건강 회복을 실질적으로 돕겠다”며 “검증된 프로그램과 전문인력, 산업화 모델을 기반으로 서울시민들이 회복·치유 서비스를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.