‘제38회 한국성악콩쿠르’ 대상에 서울대 박성민

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 4일 14시 02분

도암 이대봉재단 제공
올해 한국성악콩쿠르 대상에 서울대 재학생인 박성민 씨(베이스)가 선정됐다.

도암 이대봉재단은 지난달 26일 서울아트센터 도암홀에서 열린 제38회 한국성악콩쿠르에서 박 씨를 선정했다고 밝혔다. 박 씨는 이번 수상으로 장학금 2000만 원을 받게 됐다.

도암 이대봉재단 제공
도암 이대봉재단 제공
한국성악콩쿠르는 우리나라 성악도를 육성지원하기 위해 이대봉재단이 매년 개최하고 있다. 올해에는 140여 명의 성악도들이 참가했는데, 고등부 대상으로는 서울예고 재학 중인 박하윤 양(소프라노)이 차지했다. 이 밖에도 각 부문별로 우수한 재능을 발휘한 학생들을 선정해 총 18명의 학생에게 장학금으로 5억9500만 원을 지급했다.

이대만 이사장은 “한국성악콩쿠르가 성공적으로 끝날 수 있게 협조해 준 많은 분들께 감사드린다”라며 “도암 이대봉재단은 우리나라 예술계와 성악가의 육성 발전에 도움을 줄 수 있는 재단으로 계속 나아갈 것이다”라고 강조했다.

#한국성악콩쿠르 대상#박성민#이대봉재단#성악도
김태언 기자 beborn@donga.com
