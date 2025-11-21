尹, 경호차장에 “국군통수권자 안전만 생각” 문자 보냈다

윤석열 전 대통령이 올해 1월 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행을 앞두고 김성훈 당시 대통령경호처 차장에게 “국군통수권자 안전만 생각한다”는 취지의 메시지를 보낸 사실이 법정에서 공개됐다.
21일 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현) 심리로 열린 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 재판 서증조사 과정에서 내란 특검은 공수처의 체포영장 집행과 관련된 증거를 제시하며 시그널(Signal) 메신저 대화 내용을 공개했다. 공개된 자료에 따르면 윤 전 대통령은 지난해 1월 7일 위와 같은 취지의 메시지를 보냈고, 김 전 차장은 “그 내용을 주지시키고 흔들림 없이 숭고한 의무를 수행하겠다”고 회신했다.
같은 달 10일 윤 전 대통령이 “한남동 지키는 시민 생각해야 한다”고 하자 김 전 차장은 “대통령님을 위해 길바닥에서 고생하는 지지자를 생각하면서 결연한 의지를 다지겠다”는 메시지를 보냈다. 김건희 여사도 텔레그램을 통해 “그래도 막을 수 있는 건가요. V(윤 전 대통령)는 살짝 걱정을 하십니다”라고 문의하자 김 전 차장이 “충분히 막을 수 있다”고 답한 대화 내용도 법정에서 제시됐다.
윤 전 대통령은 이날 직접 발언에 나서 국무회의의 적법성을 재차 강조했다. 국무회의 폐쇄회로(CC)TV 영상의 증거 제출 여부와 관련해 윤 전 대통령은 “계엄 선포를 하기 위한 헌법상 요건인 국무회의는 아무 국무위원을 되는대로 불러서 하는 게 아니다. 가장 필수적인 대통령, 국무총리, 경제부총리 등 8명은 필수 기본멤버로 대통령이 정했다”고 말했다.
이어 “(CCTV 증거제출 요구는) 실질적인 심리가 이뤄지기 위해 (국무회의가) 갖춰졌다는 것을 확인하기 위한 것”이라고 주장했다. 이에 대해 재판부는 “그부분 증거가 피고인에 유리하다고 판단되면 피고인이 증거 신청하시길 바란다”고 밝혔다.
