‘검은 반도체’ 한국 김, 국제식품위서 세계 규격화 작업 승인

해양수산부는 14일(현지시각) 이탈리아 로마에서 열린 국제식품규격위원회(코덱스)에서 김 제품의 세계 규격 전환 작업이 승인됐다고 17일 밝혔다. 세계 규격으로 전환하려는 김 제품은 마른김, 구운김, 조미김 3종류다. 코덱스는 식품의 국제 교역 촉진과 소비자 건강 보호를 위해 국제 식품 기준·규격을 개발하는 세계식량농업기구(FAO)·세계보건기구(WHO) 합동 위원회로, 188개국이 회원국으로 참여하고 있다.
해수부는 김에 대한 품질, 위생, 표시, 시험법 등에 대한 국제적인 통일 기준이 마련되면 국제교역에서 발생하는 분쟁 해결이 원활해질 것으로 전망했다. 수입국의 개별적인 요구에 대응할 필요성이 감소해 김 수출업체의 애로 해소와 수출 확대에 기여할 것으로 내다봤다.
세계 규격 제정은 일반적으로 8단계를 거치지만, 김은 총회 승인을 받았기 때문에 바로 3단계부터 진행된다. 해수부 관계자는 “김 제품의 세계 규격 전환 작업이 마무리되면, 수산물 중에서 한국이 주도해 제정하는 최초의 세계 규격이 된다”며 “김의 세계 규격 전환 작업을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
