올 들어 130% 급등… 상승장에서 빛난 집중투자형 ETF

집중투자형 ETF(상장지수펀드) 전성시대다. 올해 들어 신규 상장된 주식형 ETF 87개 가운데 21개가 소수 종목의 비중을 크게 담은 집중투자형 상품일 정도다. 상품명에 ‘TOP’과 함께 2, 3, 4, 5, 7, 10 등 집중투자 종목 숫자를 내건 상품이 쏟아지는 이유는 미국은 물론, 한국 증시까지 사상 최고치 랠리를 벌이면서 분산투자형에 비해 고수익을 기대할 수 있기 때문이다.
이들 상품의 성과는 수익률에서도 확인된다. 한국거래소에 따르면 1월 2일부터 10월 21일까지 연초 이후 수익률 100% 이상을 기록한 상품 가운데 집중투자형 ETF가 여럿 있다(표 참조). 그중 최고 수익률은 조선업에 투자하는 상품에서 나왔지만 오랫동안 박스권에 갇혔던 코스피가 약진하면서 시가총액 상위 종목에 집중투자한 상품들도 높은 수익률을 거둔 것이 눈에 띈다.
코스피 사상 최고치 랠리 수혜
먼저 집중투자형 ETF 가운데 최고 수익률을 거둔 상품은 연초 이후 130.63% 수익률을 기록한 ‘SOL 조선TOP3플러스’다. 레버리지(일간수익률의 2배 반영) 상품을 제외한 전체 상품 가운데 수익률 7위에 해당한다. 2023년 10월 상장된 ‘SOL 조선TOP3플러스’는 한화오션(21.67%), 삼성중공업(19.51%), HD한국조선해양(18.58%)이 전체의 60%에 달하고 HD현대중공업(9.51%)을 비롯한 13개 종목이 40% 비중으로 담겼다.
‘RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus’와 ‘KODEX 미국테크TOP3플러스’도 성적이 양호하다. 이들 상품은 연초 이후보다 6개월 수익률이 각각 88.35%, 58.10%로 높은데, 이는 미국 증시가 4월 도널드 트럼프 행정부의 관세 부과 정책으로 강도 높은 조정을 겪은 영향으로 풀이된다. 지난해 7월 상장된 ‘RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus’는 엔비디아(14.47%), 마이크로소프트(14.09%), 오라클(12.52%)이 전체의 40%를 웃도는 가운데 인텔, AMD, 마이크론, 델 등 12개 종목을 3.91~6.39%씩 담고 있다. 또 ‘KODEX 미국테크TOP3플러스’는 글로벌 AI(인공지능) 테크를 이끄는 빅3 마이크로소프트, 애플, 엔비디아를 최대 75%(개별 최대 투자 한도 25%)까지 담는 상품이다.
‘SOL 조선TOP3플러스’에 이어 고수익을 거둔 상품은 ‘TOP10’을 내건 상품에서 나왔다. 연초 이후 ‘ACE 원자력TOP10’은 121.92%, ‘TIGER 조선TOP10’은 120.75% 수익률을 거뒀다. 이들 상품의 고수익 비결 역시 집중투자로, 상품명에는 ‘TOP10’으로 표기되지만 상품 구성을 들여다보면 4~5개 종목의 비중이 크다.
2022년 6월 상장된 ‘ACE 원자력TOP10’은 원자력 핵심 10개 기업에 압축 투자하는 상품인데 실제로는 두산에너빌리티(27.42%), 현대건설(19.65%), 한국전력(15.70%), HD현대일렉트릭(10.59%) 등 4개 종목이 73.36%를 차지한다. 한국 조선산업 대표주에 투자하는 ‘TIGER 조선TOP10’ 역시 한화오션(17.07%), HD현대중공업(13.51%), HD현대미포(14.29%), 삼성중공업(11.79%), HD현대마린엔진(11.40%) 등 5개 종목 비중이 68.06%에 이른다.
올해 상장된 상품 가운데는 ‘SOL 미국양자컴퓨팅TOP10’과 ‘PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10’이 압도적 수익률을 거뒀다. 6개월 수익률이 각각 199.89%, 117.98%에 달한다. 리게티컴퓨팅, 디웨이브, 아이온큐 등 3~4개 종목에 집중투자하는 이들 상품은 양자컴퓨터 상용화 기대가 커지고 있다는 낙관론에 힘입어 수익률이 고공행진했다.
집중투자 대상에는 반도체도 한 축을 이뤘다. ‘ACE 글로벌반도체TOP4Plus’와 ‘TIGER 반도체TOP10’이 각각 연초 이후 62.71%, 90.80% 수익률을 거뒀기 때문이다. ‘ACE 글로벌반도체TOP4Plus’는 반도체 세부 섹터 4개를 대표하는 기업인 SK하이닉스(24.36%), ASML(19.85%), TSMC(19.56%), 엔비디아(17.08%)에 집중투자하고, ‘TIGER 반도체TOP10’은 전체 10개 종목 가운데 SK하이닉스(27.69%), 삼성전자(23.61%), 한미반도체(16.10%) 등 3개 종목에 집중투자한다.
‘KODEX Top5PlusTR’과 ‘TIGER TOP10’은 올해 코스피가 사상 최고치 행진을 벌이면서 고수익을 올린 상품들이다. 2019년 1월 상장된 ‘KODEX Top5PlusTR’은 코스피와 코스닥 가운데 시가총액 상위 5개 종목과 시가총액이 크면서 배당수익률이 높은 5개 종목으로 구성되며 현재는 SK하이닉스(33.71%), 삼성전자(27.16%)를 중심으로 KB금융, 현대차 등 8개 종목을 3~5%대 비중으로 담고 있다. 코스피와 코스닥 시가총액 상위 10개 종목에 투자하는 ‘TIGER TOP10’ 역시 SK하이닉스(33.74%), 삼성전자(27.16%)의 비중이 크다.
주력 기업 주가 부진하면 손실 위험
이처럼 여러 기업에 분산투자해 투자 안정성을 높이던 ETF도 시대 흐름에 맞춰 일부 종목에 집중투자해 고수익을 올리는 시대가 됐다. 다만, 소수 종목에 투자하는 ETF는 손실 위험도 크다는 문제점을 지닌다. 올해 상장돼 고수익을 올리고 있는 양자컴퓨팅 ETF는 최근 수익률에 제동이 걸렸다. 양자컴퓨팅 대표 종목 주가가 일제히 20~30%가량 급락해서다. 투자업계 한 전문가는 “상승장에서는 집중투자형 상품의 수익률이 좋지만 조정이 올 경우 변동성이 커질 수 있다는 점에 유의해야 한다”고 조언했다.
