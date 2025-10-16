“월급 준다” 속여 노인 동원…1228억 세탁한 대포통장 조직 검거

고령층을 유령법인 명의자로 내세워 1228억 원을 세탁한 대포통장 조직이 검거됐다. 경찰은 총책과 아들을 구속하고, 범죄수익 34억 원을 추징보전했다. 사진=서울경찰청 제공 ⓒ뉴시스

사진=게티이미지뱅크.

수입이 없는 고령층을 꾀어 수백억 원대 보이스피싱 자금을 세탁한 범죄 조직이 경찰에 붙잡혔다.서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 대포통장 범죄조직 공범 31명을 검찰에 송치했다고 16일 밝혔다. 이 중 국내 총책과 아들 등 6명은 구속 상태로 넘겨졌다.경찰에 따르면 조직은 2019년부터 올해 4월까지 약 5년간 114개의 유령 법인을 세우고 485개의 대포통장을 개설했다. 이들은 이 계좌를 이용해 보이스피싱 피해금 약 1228억 원을 세탁한 혐의를 받고 있다.법인 대표 명의자에게는 월 150만~200만 원의 급여와 명절 상여금이 지급됐고, 일부는 지인이나 전 직장 동료를 추천하며 새로운 명의자를 직접 모집하기도 했다.

사진=게티이미지뱅크.

고액 인출 시에는 중간책이 ‘회사 직원’으로 위장해 법인 대표와 함께 은행을 방문했다. 인출 건당 1만~20만 원의 수당이 추가로 지급됐다. 명의자들은 평균 4000만~5000만 원가량의 수익을 챙긴 것으로 파악됐다.조직은 수사망을 피하기 위해 사전 대응 매뉴얼까지 제작했다. 법인 계좌가 지급정지되거나 명의자가 경찰 출석 요구를 받을 경우 “대출 목적으로 계좌를 만든 것”이라 진술하도록 유도했다. 또 “수당을 받은 적 없다”는 식의 허위 답변 시나리오를 배포했다.경찰은 유령법인 대표들도 단순 명의 제공이 아닌 ‘범죄집단 활동’ 가담자로 판단해 형법상 ‘범죄집단 활동’ 혐의를 적용했다.압수수색을 통해 현금·수표·귀금속 등 2억8000만 원을 확보했고, 약 34억 원의 범죄수익금은 기소 전 추징보전(재판 전 재산 동결) 조치됐다. 대포통장에 남은 약 42억 원은 몰수 절차를 진행 중이다.조직의 국내 총책은 필리핀에서 범죄수익 세탁을 총괄한 것으로 알려졌다. 경찰은 그의 동생 A 씨에 대해 인터폴 적색·은색 수배를 요청하고, 국제공조 수사를 확대하고 있다.경찰 관계자는 “안정적인 수익을 미끼로 법인 명의를 빌려주거나 허위 설립에 가담할 경우, 명백한 형사처벌 대상”이라며 “보이스피싱 자금 세탁은 피해 회복이 어려운 중대 범죄인 만큼 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.

노인 대상 보이스피싱 이렇게 막을 수 있습니다.



△‘월급 준다’ 제안은 의심부터

- 법인 설립·통장 대여·“이름만 빌려달라”는 제안은 대부분 범죄 연루 가능성이 있습니다.



△통장·인감·OTP 절대 대여 금지

- 본인 명의 계좌가 범죄에 쓰이면 공범으로 형사처벌받을 수 있습니다.



△정부기관·은행은 전화로 개인정보 요구 안 함

- 계좌번호나 비밀번호 확인을 요구하면 100% 피싱 의심 상황입니다.



△의심 전화는 즉시 112로 신고, 피해 발생시 1332(금감원)로 신고

- 경찰은 지급정지 조치를, 금융감독원은 피해금 환급 절차를 진행합니다.



△‘노후 수익’ 명목의 투자·법인 제안 주의

- 안정적 수익을 보장한다는 말은 대부분 사기이므로, 계약 전 반드시 가족·은행 상담이 필요합니다.