대구광역시-동아일보, ‘대구광역시 지방자치 30주년 기념 포럼’ 개최

대구광역시와 동아일보는 오는 22일 대구 삼성창조경제혁신센터 컨벤션홀에서 ‘대구광역시 지방자치 30주년 기념 포럼’을 개최할 예정이라고 15일 밝혔다.
지방자치의 날(10월 29일)을 앞두고 열리는 ‘시민과 함께하는 지방자치주간’의 주요 프로그램 중 하나로, 전국적 지방자치 기념행사의 일환이다. 전국동시지방선거 시행 30주년을 맞아 대구의 지방자치 성과 및 한계를 돌아보고, 향후 50년을 위한 자치분권과 균형성장 방안을 논의하는 자리다.
행사는 기념사, 축사, 유공자 포상, 강연, 발표 및 토론 등으로 구성되며 자치분권을 주제로 한 축하 뮤지컬 공연도 펼쳐질 예정이다.
특별 강연에서는 이선호 대통령실 자치발전비서관이 ‘정부의 자치분권 정책 방향’을 주제로 강연한다. 이어 김중석 강원도민일보 회장(지방시대위원회 민간위원)이 ‘지방자치 30주년 어제와 내일’을 주제로 다룬다.
이어지는 첫 번째 세션에서는 ‘지방자치 30년, 대한민국 자치분권의 현주소와 발전방향’을 주제로 박관규 시도지사협의회 정책연구센터장과 김수연 제주대 교수가 각각 발표를 맡는다. 패널토론에는 이국운 한동대 교수를 좌장으로, 하세헌 경북대 교수, 최철영 대구대 교수, 강인호 조선대 교수, 고경훈 한국지방행정연구원 교수가 참여해 자치분권형 개헌 등 주요 의제를 논의한다.
두 번째 세션에서는 ‘‘5극 3특’ 정부정책과 연계한 대구지역 성장·발전 방향 모색’을 주제로 김주석 대구정책연구원 공간교통연구실장이 발표에 나선다. 이후 박양호 대구정책연구원장을 좌장으로 다양한 전문가들이 참여해 심도 있는 토론을 이어갈 예정이다.
대구광역시 관계자는 “지방자치 30년은 시민이 함께 만들어온 역사이며 앞으로의 50년은 분권과 균형성장을 통해 지역이 스스로 성장하는 미래를 준비하는 시기”라며 “이번 포럼이 대구의 새로운 자치 비전을 공유하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
포럼은 지방자치와 지역 발전에 관심 있는 누구나 참여 가능하며, 대구시청 홈페이지 공지사항 및 참가 신청 QR코드를 통해 신청할 수 있다.
