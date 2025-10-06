손절은 어려워 [소소칼럼]

크게보기 기사 내용과 무관한 사진. 동아일보DB

“그래서 뭐 사면 되는데?”올 1월 증권 출입을 시작한 뒤 두 번째로 많이 받은 질문이다. ‘내가 알 정도면 이미 다 아는 정보야’ ‘여의도에도 삼전 높은 층에서 구조대 기다리는 사람 많아’ ‘지수 투자하고 앱을 보지마’ 같이 답해도 집에 금송아지 숨겨둔 사람 보듯 미심쩍어하면, 시퍼렇게 질린 증권 계좌를 보여줬고 자연스레 다른 주제로 넘어갈 수 있었다.아쉽게도 현명한 투자자가 되지는 못했지만 매일 투자에 대해 취재하고 기사를 쓰며 어깨너머로 배운 것들로 감히 풍월을 읊어보자면, 손절을 잘해야 한다.원래 인간이 그렇다. 노벨 경제학상을 수상한 심리학자 대니얼 카너먼에 따르면 머릿속에서 두 가지 편향이 동시에 작동하며 손절을 어렵게 만든다. 우선 인간은 100만 원을 벌었을 때의 기쁨보다 100만 원을 잃었을 때의 아픔을 훨씬 크게 느낀다. 그래서 손실을 확정 짓는 것이 힘들다. 또 사람은 자신이 가진 것의 가치를 가지지 못한 것보다 더 높게 평가한다. 자신이 보유한 주식이 반등할 것이라고 진심으로 믿게 되는 이유다. 자연스럽게 ‘물타기’를 하며 평단(평균 매수 단가)을 낮춘다. 이 기간이 길어지면 특정 종목과 사랑에 빠지기도 한다.손절의 중요성은 고수들도 입 아프게 강조한다. 한국의 전설적인 트레이더 성필규(필명 알바트로스) 전 PK투자자문 회장은 손절이 단순히 손실을 줄이는 소극적인 매매가 아니라, 잘못된 매매를 줄여 제대로 된 매매를 늘릴 기회를 만드는 수단이라고 설명한다. 그의 저서 ‘돈을 이기는 법’은 336쪽 분량인데 손절에 대한 언급이 69번이나 나온다. 절반은 손절의 중요성을 강조하는 맥락에서 쓰였고, 나머지 절반은 자신이 손절하지 못했던 순간에 대한 회고 과정에서 사용됐다. 고수도 손절에 능숙해지기란 쉽지 않다.

물론 손절에 대한 회의론도 있다. 미국의 투자 대가 켄 피셔는 대표적인 손절 무용론자다. 손절이 효과적이려면 과거 흐름으로 미래 주가 흐름을 예측할 수 있는 ‘계열 상관성’이 있어야 하는데 주식시장은 그렇게 작동하지 않는다는 것이다. 기계적인 손절을 반복하다 보면, 손절 이후 반등을 놓칠 수밖에 없어 손실이 불어난다고 지적했다. 또 10%, 15%라는 손절 기준을 사람들이 선호하는 것도 손절의 비합리성을 보여준다고 꼬집는다. 10, 15%라는 숫자가 11.385%, 19.4562% 같은 기준보다 더 낫다는 통계적 이유가 없다는 거다.때문에 ‘칼 같은 손절은 모든 상황에서 옳다’는 명제는 반쪽짜리 정답이다. 트레이딩에서 손절은 효과적이다. 그 주식에 대한 공급(매도)보다 수요(매수)가 많아 상승 모멘텀(동력)이 이어질 것으로 보고 매수했는데, 그 동력이 훼손됐다면 빨리 털어내야 한다. 반면 투자 중 주식 가격이 10% 빠진 것은, 햄버거를 먹으러 갔는데 10% 할인 행사 중인 것이나 마찬가지다. 단 기업의 가치와 투자 아이디어가 훼손되지 않았다는 전제하에.그래서 자신이 무엇을 하고 있는지 잘 알아야 한다. 트레이딩을 하는데 손절하지 못했다면 ‘반려주식(반려동물+주식)’을 입양한 꼴이고, 투자하려 했는데 단기 조정을 버티지 못하고 손절했다면 금융회사에 수수료만 갖다준 꼴이다.투자에 대해 풍월을 읊다 보니, 손절의 기준이 인간관계에도 적용이 되는 것 같다는 생각이 든다. 전셋집을 구하기 위해 찾은 부동산 사장님이 미덥지 못하다면, 그를 통해 알아본 매물과 시간이 아깝더라도 새로운 부동산을 찾는 게 낫다. 반대로 자녀가 버릇없게 행동했을 때 부모가 할 일은 손절이 아니다. 시간이 얼마나 걸릴지 모르더라도 진심으로 훈육하는 것이다.다만 세상사가 이렇게 명쾌한 구분이 되지 않는 데서 어려움이 온다. 믿고 지지해 줘야 할 관계를 손절하거나, 손절해야 할 관계를 질질 끌고 가곤 한다. 이제 그런 순간이 닥치면 한 발짝 떨어져서 관계를 바라보려 한다. 이 사람과 나는 서로에게 투자인가 트레이딩인가. 칼럼 마감을 독촉하는 회사 선배와의 관계는 투자인가 트레이딩인가. 너무도 어렵다.

[소소칼럼]은 우리 주변에서 일어나는 일들이나 소소한 취향을 이야기하는 가벼운 글입니다. 소박하고 다정한 감정이 우리에게서 소실되지 않도록, 마음이 끌리는 작은 일을 기억하면서 기자들이 종종 씁니다.