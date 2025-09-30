토지대장 등 부동산 민원서류 열람-발급 수수료 한시 면제

대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 온라인 발급이 중단된 부동산 민원서류의 방문 열람과 발급 수수료가 30일부터 한시적으로 면제된다.
국토교통부는 이번 국정자원 화재로 국토부가 관리하는 부동산종합공부시스템이 중단되면서 이 같은 조치를 결정했다고 밝혔다. 온라인 서비스가 중단된 부동산 민원서류는 시·군·구청 및 주민센터에 방문해 수수료를 내고 열람하거나 발급받을 수 있다. 이에 30일부터 시스템이 복구될 때까지 해당 수수료를 면제하기로 한 것이다.
수수료가 면제되는 서류는 △토지대장·임야대장(열람 300원·발급 500원) △지적도·임야도(열람 400원·발급 700원) △경계점좌표등록부(열람 300원·발급 500원)다.
29일부터 정상 운영되는 지방자치단체의 무인민원발급기를 통해 토지대장, 임야대장, 공동소유자명부, 대지권등록부를 발급받을 수 있다.
국토부 관계자는 “행정안전부와 부동산종합공부시스템 손실 정도를 파악하기 위해 협의 중”이라며 “관련 정보를 확보해 시스템 상태를 진단해야 복구 가능 시점을 알 수 있을 것”이라고 했다.
한편 30일 오후 1시부터는 국정자원 전산실 화재로 중단됐던 부동산 거래 온라인 신고 서비스가 재개된다. 부동산거래관리시스템 접속이 가능해지면서 부동산거래신고와 주택임대차계약신고를 온라인으로 할 수 있게 된다.
다만 토지만 거래 신고하는 경우는 부동산종합공부시스템 정보와의 연계가 필요해 관할 지자체에 방문 접수해야 한다.
임유나 기자 imyou@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0