[IAA]한국 노리는 ‘샤오펑’… 일본까지 진출 준비

합리적인 가격을 앞세운 중국 전기차 업체들이 한국 시장 공략에 속도를 내고 있다. 전기차 사업에 사활을 건 ‘샤오펑’도 최근 한국 진출 의사를 공식화하며 새로운 활로 개척에 나선 것으로 파악됐다. 샤오펑까지 가세할 경우, BYD와 지커에 이어 중국 전기차 브랜드 간 경쟁이 본격화되며 한국 시장이 격전지로 부상할 전망이다.
재키 구 샤오펑 기술위원회 회장은 8일(현지시간) 독일 뮌헨에서 개막한 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 한국 취재진과 만나 “한국 진출에 대한 구체적인 계획을 세우고 있다”며 “일본 등 동아시아 시장 확장을 고려하는 중”이라고 말했다.
2014년 설립된 샤오펑은 전동화, 자율주행 등 혁신 기술을 앞세워 급속도로 성장했다. 현재 46개국 이상에 진출한 샤오펑은 올해 판매량 기준으로 글로벌 6위 전기차 기업이다.
샤오펑은 전기차를 넘어 자율주행, 도심항공모빌리티(UAM), 휴머노이드 로봇까지 인공지능(AI) 기술을 바탕으로 한 모빌리티 솔루션 기업을 표방하고 있다.
앞서 샤오펑의 한국 진출설이 제기된 적은 있지만, 고위 관계자가 국내 언론에 공식 입장을 언급한 것은 이번이 처음이다. 구 회장은 샤오펑 기술위원회와 파워트레인센터를 총괄하고 있는 기술 분야 총책임자다.
재키 구는 “한국 자동차 시장은 브랜드간 경쟁이 매우 치열한 곳으로 알고 있다”며 “당연히 관심 있게 지켜보고 있었다”고 말했다. 구체적 한국 진출 시기에 대해서는 “준비할 시간이 필요하다”고 덧붙였다.
실제로 샤오펑은 IAA 모빌리티 2025 전시관에 한글로 ‘AI 모빌리티의 세계에 오신 것을 환영합니다’라는 글귀를 띄워 한국 시장에 대한 관심을 드러냈다.
이날 샤오펑은 AI 기술과 지능형 주행 시스템으로 무장한 최신 전기 스포츠 세단 ‘넥스트 P7’을 유럽에 처음 공개했다. 내달에는 유럽 내 첫 연구개발 거점인 뮌헨 R&D 센터를 공식 개소한다.
샤오펑은 내년부터 AI 모빌리티 신제품을 대거 양산할 계획이다. 주요 신제품은 완전 자율주행이 가능한 레벨 4 전기차, UAM 기체, 휴머노이드 로봇 등이다.
이날 허샤오펑 샤오펑 최고경영자(CEO)는 맞은편에 위치한 폭스바겐그룹 전시관을 찾아 친분을 과시하며 글로벌 무대에서의 존재감을 드러냈다. 폭스바겐그룹은 샤오펑에 7억 달러를 투자하며 성장 가능성을 높이 평가한 바 있다. 업계 관계자는 “내연기관 차량과 달리 전기차는 구조가 단순해 기술적 진입 장벽이 낮다”며 “여기에 기술적으로 고도화되고 있는 중국 전기차 업체들의 공세가 더욱 거세질 것으로 보여진다”고 말했다.
