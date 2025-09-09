[온라인 라운지]BDC, 강정호에게 직접 배우는 국내 첫 ‘트랙맨’ 활용 타격 레슨 개최

‘킹캉’ 강정호(38)가 한국을 찾아 ‘트랙맨’ 데이터 기반 일일 코칭에 나선다.
야구 데이터 전문 센터 BDC는 “강정호와 함께 진행하는 타격 레슨 프로그램을 10월 19일~11월 1일 경기 하남 센터에서 진행한다”고 9일 알렸다.
이번 프로그램은 미국프로야구 메이저리그(MLB) 전 구단에서 사용 중인 트랙맨 B1 장비를 통해 참가자의 타격을 분석하고 그 결과를 바탕으로 강정호가 맞춤형으로 지도하는 방식으로 진행한다.
트랙맨 B1은 군사용 레이더 기술을 활용해 타구 속도, 발사 각도, 비거리 등을 실시간으로 측정하는 장비다.
강정호는 “그동안 한국 선수들이 받기 어려웠던 수준 높은 레슨을 국내에서 제공하고 싶다”고 말했다.
참가 신청은 10일부터 받으며 초등학교 6학년부터 프로 선수까지 총 45명을 선착순으로 모집한다.
자세한 내용은 BDC 홈페이지 참조.
황규인 기자 kini@donga.com
