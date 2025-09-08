인천시, 집중호우 피해 주민에 국비 전 선지급 재난지원금 64억 원 투입

인천시는 지난달 13, 14일 이틀간 기록적인 집중폭우로 피해를 본 주민에게 재난지원금을 정부의 국비 교부 전에 우선 지급한다고 8일 밝혔다.
재난지원금은 통상적으로 피해 신고 접수를 시작으로 행정안전부의 전국 피해규모 확정, 국비 교부 및 지방비 매칭, 최종 지급 절차를 거쳐야 해 약 1개월 정도가 소요된다. 그러나 인천시는 주민들의 조속한 생활 안정을 위해 자체 재원을 투입, 국비 교부 전 선제적으로 지원에 나서기로 했다. 시는 군·구에 교부하고, 각 군·구는 자체 재원을 매칭해 피해 주민에게 직접 지급한다.
확정된 재난지원금 지급 규모는 약 64억 원으로 △주택 침수 1250여 건 △소상공인 피해 610여 건 △농경지 34ha(헥타르) 등이 대상이다.
지원 내용은 주택 침수의 경우 가구당 350만 원, 소상공인 300만 원이다. 100만 원 이상의 피해가 확인된 소상공인에게는 재해구호기금 200만 원을 추가 지원한다.
시는 피해 규모에 따라 총 64억 원을 군·구에 교부할 예정이다. 강화군 3500만 원, 중구 1억8000만 원, 동구 1억8000만 원, 남동구 6200만 원, 부평구 5억2000만 원, 계양구 23억 원, 서구 30억 원이다.
유정복 인천시장은 “피해 주민들이 하루빨리 안정된 일상으로 복귀할 수 있도록 신속하게 재난지원금을 지급하겠다”며 “생계 기반이 무너진 주민과 소상공인이 제때 지원을 받을 수 있도록 적극적인 지원책에 나서겠다”고 밝혔다.
