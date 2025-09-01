람보르기니, ‘부산’ 본격 공략… “세계 7위 한국 시장 강화”

람보르기니가 아시아 최대 규모 수준의 ‘람보르기니 부산’을 공식 개장하고 국내 남부 시장 공략에 속도를 낸다. 한국은 지난해 람보르기니 글로벌 판매 7위, 아시아 3위에 오른 핵심 시장으로 꼽힌다. 람보르기니는 이번 부산 거점 확보를 계기로 브랜드 확장을 더욱 가속화할 계획이다.
페데리코 포스치니 람보르기니 최고마케팅책임자(CMO)는 1일 부산 해운대구에서 열린 기자간담회에서 “부산은 한국 제2의 도시답게 트렌드에 민감하고 특별함을 추구하는 고객층이 많은 지역”이라며 “이러한 잠재 고객들에게 람보르기니의 고성능 럭셔리 감성을 가장 효과적으로 전달할 수 있는 최적의 장소”라고 강조했다.
이번 부산 전시장 개설은 남부 지역 고객과의 접점을 대폭 확대한다는 점에서 의미가 크다. 그동안 이 지역 고객들은 차량 구매나 정비 서비스를 위해 서울까지 이동해야 하는 불편함이 있었다. 람보르기니 부산은 판매는 물론, 서비스와 부품 공급까지 원스톱으로 제공해 이러한 불편을 해소할 예정이다. 지리적 특성상 전시장 5분 거리에 바다가 위치해 람보르기니 시승 코스를 더욱 특별하게 구성할 수 있는 점도 강점으로 꼽힌다.
지상 3층, 연면적 2710㎡ 규모로 조성된 부산 전시장은 아시아·태평양 지역에서도 두바이에 이어 두 번째로 큰 규모를 자랑한다.
람보르기니는 2015년 한국 시장에 첫 진출한 이후, 2016년 서울 삼성동에 ‘람보르기니 서울’을 개소했다. 이어 2022년 동대문 전시장, 지난해 분당 전시장까지 연이어 문을 열며 고객 접점을 꾸준히 확장해왔다. 이번 부산 전시장 개장은 그 흐름을 잇는 네 번째 거점이다.
프란체스코 스카르다오니 람보르기니 아시아 태평양 지역 디렉터는 “부산 전시장은 한국 내 람보르기니 사업 확장을 위한 중요한 이정표”라며 “이탈리아 감성의 디자인, 정교한 엔지니어링, 그리고 맞춤형 고객 경험을 한 차원 높여줄 공간이 될 것”이라고 말했다.
람보르기니 부산은 층별로 특화된 공간 구성도 눈에 띈다. 1층은 최신 람보르기니 모델과 액세서리를 전시하는 공간으로, 브랜드의 전동화 전략을 상징하는 하이브리드 제품군이 중심을 이룬다. 산타가타 볼로냐에서 새롭게 개발된 V8 트윈터보 HPEV 모델 ‘테메라리오’를 비롯해 브랜드 최초 V12 플래그십 하이브리드 ‘레부엘토’, 최초의 플러그인 하이브리드 슈퍼 SUV ‘우루스 SE’가 전시돼 람보르기니의 기술 혁신을 한눈에 보여준다.
또한 고객 맞춤형 컨설팅을 위한 ‘애드 퍼스넘’ 전용 라운지도 마련됐다. 이 공간에서는 외관 색상부터 실내 트림까지 원하는 사양으로 차량을 구성할 수 있다. 가죽·탄소 섬유·배기 파츠 등 소재를 직접 체험하고 람보르기니 카 컨피규레이터를 통해 실시간으로 조합도 확인 가능하다.
2층에는 총 6개의 전용 워크베이를 갖춘 서비스 워크숍이 들어섰다. 부산 전시장은 고전압 PHEV 전문 인력과 첨단 진단 장비를 통해 향후 전동화 모델까지 지원할 계획이다. 스카르다오니 디렉터는 “람보르기니 인증 테크니션이 상주해 브랜드의 까다로운 품질 기준에 맞춰 차량을 관리한다”며 “싱가포르를 거점으로 한 기술자 육성 프로그램을 통해 한국은 물론 중국, 일본 등 아시아 전역에 전문 인력을 공급하고 있다”고 강조했다.
댓글 0