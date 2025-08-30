결혼 전 재산 공개를 ‘필수’로 여기는 요즘 젊은이들

[돈의 심리] 우리 사회 규범으로 자리 잡은 ‘n분의 1’ 계산법

젊은 세대 사이에서는 결혼 전 상대방과 그 부모의 재산 상태를 서로 공개하는 것이 일반적인 일이 됐다. GettyImages

“요즘 인터넷 블로그 등을 살펴보다 보면 결혼 전 돈 문제로 고민이라는 내용들이 좀 있다. ‘결혼을 생각하는데, 상대방에게 모아둔 돈이 없다. 몇 년간 직장 생활을 했지만 저축해놓은 게 별로 없다. 이런 상대와 결혼해도 될까’ 하는 고민이다. 또는 ‘알고 보니 상대에게 빚이 있다. 상대가 본인 명의 아파트를 갖고 있다고 했는데, 몇억 원 대출이 끼어 있다. 몇억 원씩 빚을 지고 있는 사람과 결혼해도 될까’를 묻는다. ‘상대방 부모가 노후 준비가 전혀 안 돼 있고 돈 나올 곳은 국민연금뿐이다. 괜찮을까’ 하는 것도 있다.”그러면서 물었다. “결혼할 상대의 저축액과 빚, 부모 재산 상태에 대해 고민한다는 건 서로 자산이 얼마고 부채가 얼마인지 모두 공개한다는 얘기지 않나. 자신뿐 아니라 부모 재산 상태까지 공개한다는 것 아닌가. 이렇게 서로 재산 상태를 공개하는 게 요즘 젊은 사람들 사이에서 일반적인 일인가.” 내 질문에 대한 이 대학생의 답은 딱 한마디였다. “그럼 안 까요?”“결혼 전 서로 재산을 공개했는데, 받아들여지지 않는 부분이 있으면 어떡하나. 그럼 결혼을 포기하나.”“그러니까 결혼 직전에 공개하지 않고 결혼을 생각하는 사이가 됐을 때 공개하는 거죠. 맞지 않으면 결혼을 결심하기 전에 먼저 끝낼 수 있게.”

이 대학생도 놀라기는 마찬가지였다. 결혼 전 서로 재산을 공개하지 않을 수도 있다고 생각하는 것 자체를 놀라워했다. 재산 공개는 당연한 일이고 거기에 의문을 가진다는 것을 이상하게 여겼다.이 4명은 처음 만난 사이나, 만난 지 얼마 안 된 사이가 아니다. 몇십 년간 만나온 사이다. 그동안 n분의 1을 한 적이 단 한 번도 없다. 보통 한 사람이 1차를 내고, 다른 사람이 2차를 냈다. 액수가 큰 경우에는 한 곳에서 2명이 나눠 계산한 적도 있다. 하지만 보통은 돌아가면서 계산했다. 지난번에 A가 계산했으면 이번에는 B가 계산하고 다음에는 C가 계산하는 식이다. 물론 기계처럼 정확히 돌아가는 건 아니다. 더 자주 계산하는 사람이 있고 계산을 거의 안 하는 사람도 있다. 그렇지만 그것을 문제 삼는 이는 없었다. 만났을 때 비용은 낼 수 있는 사람이 내는 것이지 n분의 1로 따지는 게 아니었다.그런데 이번에는 한 친구가 비용을 n분의 1로 하자고 제안한 것이다. 나머지 3명은 의견이 갈렸다. “뭘 n분의 1을 하냐. 그냥 원래대로 누군가 한 명이 내는 걸로 하자”고 반대하는 사람이 있었고, “아무렴 어떠냐”며 중립적인 사람이 있었고, “그래, 그게 좋겠다”며 찬성하는 사람이 있었다.이 4명 가운데 n분의 1 시스템에 익숙하지 않은 사람은 없었다. 다른 데서는 n분의 1을 하고 있었다. 요즘은 오랜 친구 사이가 아니라면, 특히 여러 사람이 참여하는 모임이라면 n분의 1을 하는 게 일반적이다. 다만 그런 모임에서 n분의 1을 하는 것과 수십 년 지기 모임에서 n분의 1을 하는 건 다르다. 몇십 년간 한 번도 한 적 없는데 이제 와서 n분의 1을 하자는 의견이 나온 것, 그리고 이 의견을 4명 중 3명이 큰 거부감 없이 받아들였다는 것은 n분의 1이 완전히 사회 규범으로 자리 잡아가고 있음을 의미한다.과거에는 서로 재산 상태를 공개한 뒤 결혼한다는 개념이 없었다. 상대의 재산을 보고 결혼하는 정략결혼이라면 모를까, 일반 결혼에서는 없었다. 물론 결혼 전 상대의 재정 수준, 재산 상태를 짐작은 했다. 하지만 짐작하는 것과 자산·부채 규모를 정확히 파악하는 것은 전혀 다르다.n분의 1도 그렇다. ‘라떼는(나 때는)’ 유럽과 일본 등에서 n분의 1이 일반적이라는 얘기를 전해 듣기만 했다. 친한 친구 사이에도 n분의 1을 한다고들 했다. “선진 사회는 그렇구나” 하면서도 부러워하지는 않았다. 사실 중립적으로 생각하지도 않았고, 인간성 없고 정 없는 나라들이라고 욕했다. 사람이 돈이 있을 때도 있고 없을 때도 있는 것이지, 돈 있는 사람이 내는 게 당연한 거 아닌가. n분의 1을 하자는 건 지금 돈 없는 친구는 모임에 나오지 말라는 얘기 아닌가. 우정이나 친목보다 돈을 우선시하는 유럽과 일본은 ‘싸가지 없는’ 나라다. 우리는 한국이 그런 인정 없는 국가가 아니라는 점에 자긍심도 가졌다.그 후 몇십 년이 지났다. 지금 한국 사회는 몇십 년 전 우리 세대가 “돈만 아는 인정머리 없는 나라들”이라고 비난했던 그 행동을 자연스럽게 받아들인다. 결혼 전 상대방의 재산 상태를 확실히 알아보는 게 당연하고, n분의 1이 사회 규범이 돼간다. 이제는 누가 식사비를 다 계산한다고 하면 고마워하는 게 아니라 있는 척, 잘난 척하는 것으로 받아들이게 됐다.한국 사회는 왜 달라진 것일까. 몇십년 전에는 분명 n분의 1 사회를 굉장히 부정적으로 봤다. 매정하고 비정한 사회라고 생각했다. 그러나 사회 발전 단계와 경제 수준에 따라 의식은 변할 수밖에 없다. 전체적으로 돈이 없고 가난한 사회에서는 돈 있는 사람이 내고, 돈 없는 사람은 그냥 묻어가는 것을 당연하게 여긴다. 그러나 어느 정도 여유가 생기고 돈이 있는 사회가 되면 n분의 1 쪽으로 사회 규범이 전환되는 것이다.나도 한때 유럽과 일본 사회의 n분의 1 시스템, 결혼하면서 ‘돈돈’ 거리는 행태를 아주 나쁘게 보던 사람이다. 그러다 최근 n분의 1이 일상으로 자리 잡아가는 한국 사회를 보면서 이전의 내 생각을 반성하게 됐다. 사회의 경제 수준에 따라 돈에 대한 인식과 행태는 바뀔 수밖에 없는 것이다. 다른 나라를 함부로 ‘돈만 아는 사회’라고 비난한 건 잘못이었다. 우리도 소득 수준이 비슷해지니 그들과 비슷한 생각과 행동을 하게 된다.

최성락 박사는… 서울대 국제경제학과를 졸업하고 서울대 행정대학원에서 행정학 박사학위, 서울과학종합대학원에서 경영학 박사학위를 취득했다. 동양미래대에서 경영학과 교수로 재직하다가 2021년 투자로 50억 원 자산을 만든 뒤 퇴직해 파이어족으로 지내고 있다.

〈이 기사는 주간동아 1504호에 실렸습니다〉