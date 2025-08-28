북한대학원대학교 신임 총장에 신종대 교수 선임…“학교 위상 높여”

동아일보

신종대 북한대학원대학교 신임 총장.(북한대학원대학교 제공)
신종대 북한대학원대학교 신임 총장.(북한대학원대학교 제공)


북한·통일 분야 전문 연구·교육기관인 북한대학원대학교의 제11대 총장으로 신종대 교수(63)가 선임됐다.

북한대학원대학교는 21일 열린 학교법인 심연학원 이사회에서 신 교수를 신임 총장으로 선임했다고 27일 밝혔다.

신 총장은 남북관계와 한반도 냉전사를 아우르는 연구와 강의를 꾸준히 이어온 학자다. 경남대와 서강대에서 각각 정치외교학 석사와 박사 학위를 받았다.

신 총장은 경남대 극동문제연구소 기획실장, 북한대학원대학교 부총장 및 총장 대행을 역임했다. 또 과학기술부 남북과학기술교류협력위원회 자문위원, 통일부 정책자문위원회 자문위원, 한국냉전학회 회장 등으로 활동했다.

북한대학원대학교는 “신 총장이 활발한 대외활동으로 학교의 위상을 높이는 데 공헌했다”면서 “그의 경력과 공적을 높이 평가해 북한대학원대학교 총장으로 선임했다’고 밝혔다.

취임식은 다음달 1일 열리며 임기는 2027년 8월 31일까지다.

#신종대#북한대학원대학교#신임 총장
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
