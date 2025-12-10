[온라인 라운지] AI 시대, 언론 생존 키워드는 ‘데이터·GEO’…연수 성료

한국언론진흥재단과 뉴스테크이니셔티브가 10일 서울 정동 미디어교육원에서 ‘AI 시대 뉴스테크와 비즈’ 연수를 개최했다. 국내 50여 개 언론사의 혁신·전략 담당자가 참석해 AI 기술 변화가 미디어 비즈니스에 미치는 영향과 대응 전략을 공유했다.
이번 연수에서는 쿠키리스 환경 속 1st Party 데이터 확보, 리테일 미디어(RMN), AI 기반 광고 기술, 생성형 엔진 최적화(GEO) 등 최신 동향이 소개됐다. 또 콘텐츠 구조화, 지식 그래프 구축을 포함한 AI 시대 뉴스 포맷 최적화 방안도 논의됐다. 현장에서는 AI 전환(AX) 시대 언론사의 경쟁력이 데이터와 기술 역량에 달렸다는 공감대가 형성됐다.
행사를 공동 주관한 황용석 건국대 교수는 “이번 연수는 실무 중심의 AI 전략을 공유하는 자리였다”며 “앞으로도 저널리즘과 기술 결합을 통해 뉴스 미디어의 지속가능성을 높이는 다양한 교육 프로그램을 이어가겠다”고 밝혔다.
한편, 뉴스테크 이니셔티브는 테크놀로지를 통해 저널리즘의 위기를 극복하고 새로운 기회를 모색하기 위해 한국언론진흥재단과 건국대 디지털커뮤니케이션연구센터(DCRC)가 운영하는 산학 협력 전문가 네트워크다.
