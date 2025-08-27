금융당국, MBK 재조사…홈플러스 인수때 불공정거래 의혹

금융당국이 홈플러스의 대주주인 MBK파트너스에 대한 추가 조사에 나섰다. 올 4월 금융위원회가 해당 사건을 검찰에 넘겼다가 4개월 만에 다시 사건에 착수한 것이다. 이번 조사에는 신임 금융감독원장의 의지가 반영된 것으로 알려졌다.
27일 금융당국 등에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 이날 오전 서울 종로구 MBK파트너스 본사에 10여 명의 조사 인력을 투입해 현장조사에 착수했다. 금융당국 관계자는 “홈플러스 사태를 일으킨 사모펀드의 설정 및 운용 과정에서 불공정거래가 있었는지 들여다보는 취지”라고 설명했다. 금융당국은 MBK파트너스가 홈플러스를 인수할 때 펀드 출자자 모집, 자금 조달 과정 등을 전반적으로 살펴볼 계획인 것으로 알려졌다.
앞선 검사에서 금융당국은 MBK파트너스 경영진이 홈플러스 기업회생 절차 신청을 준비한다는 사실을 숨긴 채 단기 채권을 발행했다고 보고 부정 거래 의혹을 집중적으로 살펴봤다. 이어 4월 사건을 검찰에 통보했다.
검찰 수사가 더디게 진행된다는 비판이 나오는 가운데 이찬진 신임 금감원장이 MBK파트너스 조사에 의지를 보이면서 사건 재조사가 시작된 것으로 알려졌다.
이 원장은 참여연대 정책자문위원장으로 지내던 지난해 7월 국민연금이 사모펀드 위탁 운용사로 MBK파트너스를 선정한 데 대해 “국민연금이 기업을 인수·합병해 구조조정을 한 뒤 되파는 것을 주업으로 하는 MBK에 투자하는 것은 가입자인 국민에 대한 배임”이라고 비판한 바 있다. 홈플러스가 최근 점포 15곳을 폐점하겠다고 발표한 뒤 정치·노동계 비판이 거세진 점도 영향을 미쳤을 것으로 보인다.
