‘생라면 3봉 먹기’ 도전한 이집트 소년 사망…30분만에 복통·구토

SNS에서 유행하는 ‘생라면 먹기 챌린지(Eat Ramen Raw)’를 따라 한 이집트 소년이 라면 3봉지를 끓이지 않고 먹었다가 극심한 복통·구토 끝에 사망하는 사건이 벌어졌다.
25일 영국 더선 등 외신에 따르면, 카이로에 사는 13세 소년은 최근 인스턴트 라면 3개를 조리하지 않은 채 연달아 먹었다. 약 30분 뒤 소년은 복통과 구토, 식은땀을 호소했고, 가족이 지켜보는 가운데 상태가 급격히 악화돼 결국 사망했다.
■ 부검 결과 “제품 이상 없어”…사인은 급성 장 질환
처음에는 라면이 오염되었거나 보관 과정에서 문제가 있었을 가능성이 제기됐다. 경찰은 판매점과 유통 경로를 조사했지만, 부검 결과 제품에서 독성 물질은 발견되지 않았다.
당국은 사인을 다량의 생라면 섭취로 인한 급성 장 질환 또는 소화기관 폐색으로 추정했다.
■ 무모한 챌린지 따라하다가
외신은 이번 사건이 최근 SNS에서 유행하는 ‘생라면 먹기’ 챌린지의 영향을 받은 것으로 보인다고 전했다.
이 챌린지는 몇 년 전부터 틱톡 등에서 인기를 끌며 수백만 뷰를 기록해왔다. 참가자들은 인스턴트 라면이 이미 ‘프리쿡(한번 조리된 상태)’이므로 날로 먹어도 무방하다고 주장했지만, 전문가들은 위험성을 경고한다.
■ “라면은 반드시 조리법 따라야”
제조사들은 “제품은 반드시 조리법을 준수해 먹어야 한다”고 권고하고 있다. 일부 라면은 날것으로 과도하게 섭취할 경우 장폐색이나 탈수를 일으켜 심각한 결과로 이어질 수 있다고 한다.
또 라면은 정제 밀가루로 만들어져 섬유질이 부족하다. 호주 퀸즐랜드대 로렌 볼 교수는 “식이섬유는 장 건강과 원활한 소화에 필수적”이라며 “라면 위주 식습관은 소화기관에 부담을 줄 수 있다”고 지적했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
