DK아시아-인천 대표 병원, ‘건강 나눔’ 행사 진행

DK아시아는 로열파크씨티 입주민과 일반인들을 대상으로 인천 대표 대학병원인 가톨릭관동대학교 국제성모병원과 함께하는 ‘건강 나눔’ 행사를 진행한다고 26일 밝혔다.
첫 번째 행사는 오는 29일 오후 3시 신검단 로열파크씨티Ⅱ 주택전시관에서 열린다. 가톨릭관동대학교 국제성모병원 신경과 김혜윤 교수가 ‘잠 못 드시나요? 꿀잠 자는 방법 알려 드려요’를 주제로 현대인이 바쁜 일상 속 잃기 쉬운 ‘건강한 잠’을 되찾는 방법과 전문적인 의료 정보를 전달할 예정이다. 김 교수는 헬스조선이 선정한 ‘명의’로 수면 장애, 두통, 어지럼증, 치매 등 신경계 질환 전문의다.
9월에는 같은 병원 심장내과 교수가 ‘환절기 심장질환 바로 알기’를 주제로 일교차가 큰 계절에 특히 주의해야 할 심장질환의 원인과 예방법을 알기 쉽게 설명한다. 10월에는 소아청소년과 교수가 ‘가정에서 겪을 수 있는 소아 응급상황 대처법’을 주제로 어린 자녀를 둔 가정에서 흔히 발생할 수 있는 응급상황에 대한 올바른 대응 방법을 안내한다. 11월에는 신경외과 교수가 ‘겨울철 조심해야 할 뇌혈관 질환과 뇌동맥류’를 주제로 겨울을 맞아 위험이 커지는 뇌혈관 질환의 예방과 관리 방법을 안내한다.
모든 강연은 무료로 진행된다. 행사장 입장은 선착순이다. 강연 참석자에게는 기념품이 증정된다.
조재만 DK아시아 대표는 “이번 건강 나눔 행사는 인천 최초로 인천 대표 대학병원 의료진이 실생활에서 바로 활용할 수 있는 건강 의료 정보를 비대면이 아닌 대면 강의를 통해 생생하게 접할 기회가 마련된 것”이라며 “대한민국 대표 프리미엄 리조트 도시를 완성하여 로열파크씨티즌들이 일상 속에서 건강한 쉼과 힐링을 누리게 될 것”이라고 말했다.
DK아시아는 지난 4월 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원과 업무 협약을 체결하며 로열파크씨티 입주민을 위한 의료서비스 강화에 나섰다. 이를 통해 입주민들은 비대면 의료 서비스가 아닌 국내 최초 입주민 전용 다이렉트 의료 서비스를 통한 신속한 진료 안내 및 예약, 맞춤형 건강 정보 제공 등 다양한 메디컬 혜택을 현재 누리고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
