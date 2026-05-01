‘꽁지머리’ 한 채 대표선서 문대용 “소아암 환자 위해 가발용 기부”

104회 동아일보기 소프트테니스 개막
“장발한 채 스윙, 쉽지는 않지만
기부 결심 영상 보며 꾹 참아”
제104회 동아일보기 전국소프트테니스대회 개회식이 열린 2일 경북 문경국제소프트테니스장. 500여 명의 선수와 내외빈이 참석한 개회식에서 가장 눈에 띈 사람은 ‘꽁지머리’를 하고 선수 대표 선서를 한 문대용(33·문경시청·사진)이었다.
문대용은 이날 긴 머리를 고무줄로 묶고 모자를 썼는데, 몇몇 여자 선수들보다 머리가 길었다. 유튜브 영상을 통해 소아암 환자를 위한 가발 제작용 모발을 기부할 수 있다는 걸 알게 된 문대용은 2024년 11월부터 머리를 기르고 있다.
‘장발’로 선수 생활을 한다는 게 쉬운 일은 아니었다. 문대용은 “머리를 감고 말리는 게 힘들어 자르고 싶을 때도 있었다. 그럴 때마다 내가 처음 (기부를) 마음먹게 했던 영상을 보면서 꾹 참았다”고 했다. 그러면서 그는 “모발을 기부할 수 있는 길이가 15cm부터다. 아직 내 모발 길이가 그 정도가 되지 않아 더 버텨야 한다”고 덧붙였다.
문대용은 역경을 이겨낸 경험이 있는 선수다. 그는 7세 때 나뭇가지에 찔린 오른쪽 눈을 14세 때 다시 찔렸다. 이 때문에 사물이 낮에는 하얗게, 밤에는 까맣게 보인다. 하지만 문대용은 소프트테니스를 포기하지 않았고, 2007년 동아일보기 대회에서 모교 문경중에 단체전 우승 트로피를 안긴 데 이어 복식에서도 우승했다.
문대용의 여동생은 2019년 동아일보기 대회에서 NH농협은행 소속으로 4관왕에 올랐던 문혜경(29·은퇴)이다. 유년시절 사고로 아버지를 잃은 남매는 어려운 환경 속에서도 꿈을 잃지 않고 한국 소프트테니스를 대표하는 선수로 성장했다. 동아일보는 2020년 창간 100주년을 맞아 동아일보와 소중한 인연을 맺은 이들에게 감사를 표하는 ‘동감＿백년인연’ 행사의 일환으로 문대용-혜경 남매에게 ‘동아백년 파랑새’와 사진첩 등을 선물했다.
문대용은 4일 일반부 단체전부터 올해 대회 일정을 시작한다. 그는 “동아일보기 대회는 내게 매우 특별한 의미가 있는 대회”라면서 “지난해에는 단체전 준우승을 했는데 올해는 최선을 다해 좋은 성적을 내고 싶다”고 말했다.
3일 열린 대회 대학부 남자 복식에선 충북대 김새봄(19)-강성안(20) 조가 정상에 올랐다. 중등부 남자 단체전에선 문경중이, 여자 단체전에선 문경여중이 우승했다.
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