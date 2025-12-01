‘수비수 변신’ 양현준, 리그 첫골… 홍명보호 수비경쟁 주목

양현준은 28일 열린 리빙스턴과의 2025∼2026시즌 스코틀랜드 프리미어십(1부) 방문경기에서 팀이 1-2로 끌려가던 전반 10분 동점골을 넣었다. 양현준은 문전 혼전 상황에서 몸을 던지며 오른발로 공을 밀어 넣어 이번 시즌 정규리그 12경기 만에 첫 골을 기록했다. 셀틱은 이후 두 골을 추가해 4-2로 승리했다.
측면 공격수가 주 포지션인 양현준은 이달 4일 윌프리드 낭시 감독(프랑스)이 셀틱 지휘봉을 잡은 뒤부터 측면 수비수로 기용되고 있다. 낭시 감독은 최후방에 3명의 중앙 수비수를 두는 ‘스리백 전술’을 선호한다. 이 전술에선 측면 수비수가 적극적으로 전진해 공격에 가담한다. 축구 통계 전문 매체 ‘풋몹’에 따르면 양현준은 이날 경기에서 슈팅 3개를 기록하는 동시에 걷어내기도 3차례 성공하는 등 공격과 수비 모두에서 좋은 활약을 펼쳤다.
2026 북중미 월드컵 본선에 나서는 한국 축구 국가대표팀도 스리백 전술을 사용한다. 한동안 홍명보 감독의 선택을 받지 못했던 양현준이 측면 수비수로 대표팀에 복귀해 주전 경쟁에 나설 수 있을지에 관심이 쏠린다. 양현준은 포지션을 바꾸기 전인 올해 6월 열린 쿠웨이트와의 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 경기 이후 대표팀에 뽑히지 않고 있다.
