세 번째 월드컵 앞둔 ‘베테랑’ 이재성 “가장 중요한 것은 유대감”

홍명보호의 베테랑 이재성(마인츠)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막을 약 8개월 앞두고 선수단 간 유대감을 강조했다.
홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 14일 오후 8시 대전월드컵경기장에서 볼리비아와 평가전을 치른다.
이재성은 선수 대표로 13일 대전월드컵경기장에서 열린 사전 기자회견에 참석, “올해 마지막 A매치에 함께 해 영광이다. 나라의 부름에 헌신할 수 있어 감사하다”면서 “오랜만에 보는 선수도, 매번 만나는 선수도 있는데 만날 때마다 즐거운 분위기 속에서 훈련하고 있다. 이런 과정들이 내년 월드컵에 큰 도움이 될 것이다. 더 좋은 경기력과 결과로 팬들에게 보답하고 싶다”고 출사표를 던졌다.
이어 “볼리비아는 남미 지역 예선에서 브라질을 꺾은 복병이다. 상대를 존중하면서 승리를 위해 최선을 다할 것”이라며 “선수들은 우리 팀의 경기에 집중하고 있다. 월드컵 본선에 도움이 될 수 있기 때문에 우리 플레이에 집중할 계획”이라고 덧붙였다.
지난달 브라질전 출전으로 센추리 클럽(100경기 이상 출전)에 이름을 올린 이재성에게 대전은 특별하다. 이재성은 지난 2015년 이곳에서 우즈베키스탄을 상대로 A매치 데뷔전을 치렀고, 이후 꾸준히 대표팀에 승선해 100경기 이상 출전을 달성했다.
이재성은 “대전은 특별한 곳이다. 많은 분의 응원과 사랑 덕에 이 자리까지 왔다”면서 “A매치 한 경기, 한 경기가 특별하다. 센추리클럽 경기 행사를 준비해 주셔서 감사하고 영광이다. 하지만 개인을 위한 행사가 팀에 영향을 미치면 안 된다. 팀의 영광을 먼저 생각하겠다”면서 팀을 먼저 생각한다.
앞서 2018 러시아 월드컵과 2022 카타르 월드컵에 참가했던 이재성은 이제 세 번째 본선을 앞두고 있다.
이재성은 “감독님께서 국가대표에서 성공은 동료와 유대감과 태도라고 말씀해 주셨다. 공감되는 부분”이라면서 “본선을 준비하는 과정에서 선수들이 서로 대화하고 신뢰가 쌓이면서 (좋은) 분위기가 조성된다면 월드컵에서 힘든 시간을 이겨낼 수 있다. 선수 간 유대감이 중요하다”고 경험을 공유했다.
댓글 0