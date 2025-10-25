“체육계 폭력, 무관용 처벌”

“체육계는 성과와 함께 인권도 중시하도록 변화해야 한다. 이제부터는 어떤 폭력도 용납할 수 없다.”
24일 서울 마포구 스포츠윤리센터를 방문한 최휘영 문화체육관광부 장관은 윤리센터 직원들과의 간담회에서 이렇게 말했다. 문체부 산하 스포츠윤리센터는 체육계 인권 침해 및 폭력, 비리 등과 관련한 신고가 접수됐을 때 조사를 진행하는 기관이다.
문체부가 9월 한 달 동안 운영한 ‘스포츠 폭력 특별신고 기간’에는 총 198건의 신고가 접수됐다. 이 중 인권 침해 관련 신고가 105건에 달했다. 문체부는 스포츠윤리센터, 경찰청과의 공조를 강화해 후속 조치를 신속하게 이행할 계획이다. 최 장관은 “인권을 존중하는 문화를 형성하고 피해자의 목소리를 존중하는 체계를 구축하는 것은 정부의 책임”이라고 강조했다.
문체부는 8월 체육계 폭력 근절을 위해 ‘무관용·일벌백계’ 방침을 발표했다. 단 한 번의 폭력 행위로도 체육계에서 영원히 퇴출(원스트라이크 아웃)당할 수 있다는 인식이 자리 잡을 수 있도록 하기 위해 △폭력 행위자의 체육계 진입 차단 △폭력 행위 무관용 처벌 △외부 감시 체계 강화 등의 조치를 추진하기로 했다. 문체부는 22일엔 선수를 삽 등으로 폭행한 중학교 씨름부 지도자에 대해 국민체육진흥법에 따라 체육 지도자 자격을 취소했다. 이는 원스트라이크 아웃 방침이 적용된 첫 사례다.
