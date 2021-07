‘지구와 사람을 위해’ 재활용 의미 있지만… 침대는 조롱거리

1964년에 이어 일본 도쿄에서 두 번째로 열리는 2020 도쿄 올림픽은 ‘지속 가능성’을 화두로 내걸었다. 그 일환으로 올림픽 메달(위쪽 사진)은 소형 전자기기에서 추출한 금속, 시상대(아래쪽 사진)는 플라스틱 폐기물을 재활용해 만들었다. 사진 출처 도쿄 올림픽 공식 홈페이지

강홍구 기자

그러나 정작 선수촌의 ‘골판지 침대’만 회자되고 있는 현실이다. 폴 첼리모 트위터