식약처 “살 빼는 주사 함부로 맞지 마세요…해외직구도 위험”

위고비 등 GLP-1 계열 비만치료제 사용이 늘어나는 가운데 식품의약품안전처가 신중하게 사용할 것을 당부했다.
식약처는 8일 “GLP-1 계열 비만치료제는 체질량지수(BMI) 30 이상인 성인 비만 환자나, BMI 27 이상 30 미만이면서 고혈압 등 체중 관련 질환이 있는 성인에게 처방되는 전문의약품”이라고 밝혔다.
특히 청소년은 성장 과정에 있는 만큼 영양 섭취 부족과 과도한 체중 감소에 유의해야 한다고 강조했다. 또 개인 간 거래나 해외직구를 통해 제품을 구매해서는 안 된다고 경고했다. 식약처는 “해외직구 제품은 제조·유통 과정이 확인되지 않아 위조·불량 의약품일 가능성이 있고, 피해가 발생해도 회수나 보상 등 법적 보호를 받기 어렵다”고 설명했다.
식약처는 지방정부와 함께 의료기관과 약국 등을 대상으로 비만치료제의 허가 외 사용 광고와 과대광고 여부를 점검할 계획이다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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