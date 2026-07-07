태풍 ‘바비’ 중국으로 향한다…한반도 직접 영향은 없을 듯

제9호 태풍 바비(BAVI)가 괌 서쪽 해상에서 강한 세력을 유지한 채 서진하고 있다. 바비는 대만 북쪽 해상을 지나 중국 동부로 향할 전망이어서 태풍 자체가 한국에 직접 영향을 줄 가능성은 작다. 다만 태풍이 지나간 뒤 동아시아 기압계가 재배치되면서 다음 주 후반 한반도 강수에 영향을 줄 가능성은 남아 있다.
7일 기상청에 따르면 바비는 이날 오전 9시 현재 괌 서북서쪽 약 610㎞ 부근 해상에서 시속 21㎞ 속도로 서쪽으로 이동 중이다. 중심기압은 925hPa, 최대풍속은 초속 51m, 시속 184㎞다. 강도는 4단계이며 강풍반경은 500㎞, 폭풍반경은 130㎞다. 이광연 기상청 예보분석관은 “바비는 현재 북태평양고기압 가장자리를 따라 이동하고 있다”며 “태풍의 눈이 뚜렷하고 나선형 비구름대도 잘 발달한 상태”라고 설명했다.
바비는 당분간 강한 세력을 유지한 채 서쪽에서 서북서쪽으로 이동하겠다. 8일 오전 9시에는 일본 오키나와 남남동쪽 약 1240㎞ 부근 해상, 9일 오전 9시에는 일본 오키나와 남남동쪽 약 940㎞ 부근 해상을 지나겠다.
이후 북서쪽으로 방향을 틀어 10일 오전 9시에는 일본 오키나와 남남서쪽 약 600㎞ 부근 해상, 11일 오전 9시에는 타이완 타이베이 동북동쪽 약 120㎞ 부근 해상까지 이동할 전망이다.
12일 오전 9시에는 중국 푸저우 북북동쪽 약 360㎞ 부근 육상에 도달할 것으로 예보됐다. 이때도 중심기압 965hPa, 최대풍속 초속 37m의 강도 3단계 세력을 유지할 것으로 예상된다.
현재 예상 경로상 바비는 한반도 남쪽 해상이나 서해로 북상하지 않고 대만 북쪽 해상을 거쳐 중국 동부로 향한다. 이에 따라 태풍 자체가 한국에 직접적인 강풍이나 폭우를 몰고 올 가능성은 크지 않다.
다만 태풍 이후의 기압계 변화는 변수다. 기상청에 따르면 바비는 북태평양고기압 남쪽 가장자리를 따라 서진한 뒤 11일쯤 대만 북쪽 해상, 12일쯤 중국 동해안에 상륙할 것으로 예상된다. 기상청은 태풍 상륙·변질 이후 동아시아 기압계가 재배치되면서 다음 주 강수 확대 가능성이 있다고 분석했다.
이 예보분석관은 “바비에서 공급되는 수증기가 한국 날씨에 직접 영향을 주지는 못하겠지만, 태풍이 소멸한 뒤 기압계가 재배치될 것”이라며 “다음 주 후반 강수가 추가로 형성될 가능성이 있다”고 말했다.
바비가 직접 한반도로 수증기를 밀어 넣는 구조는 현재로서는 뚜렷하지 않다. 다만 태풍이 강한 세력을 유지한 채 중국 쪽으로 이동하면 북태평양고기압의 위치와 정체전선 주변 기압계가 달라질 수 있어, 다음 주 후반 강수 구역과 시점에는 변동성이 남아 있다.
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