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사회
평창군 ‘제3회 오대산천 줌바 경연대회’ 개최[온라인 라운지]
동아일보
업데이트
2026-07-05 21:53
2026년 7월 5일 21시 53분
입력
2026-07-05 21:49
2026년 7월 5일 21시 49분
홍진환 기자
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5일 강원 평창군 진부면 시가지에서 열린 ‘제3회 오대산천 줌바 경연대회’에서 전국 각지의 참가자들이 줌바댄스를 추고 있다. 전국에서 유일하게 도심 한복판에서 열리는 이번 대회는 대형 제설기와 스프링클러, 물대포 등을 동원해 무더위를 식히는 ‘워터 페스티벌’ 분위기 속에서 진행됐다. 평창군 제공
#온라인 라운지
#오대산천
#줌바 경연대회
#평창군
홍진환 기자 jean@donga.com
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