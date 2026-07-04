“국회의원이 수십명 성폭행-살인”…허위 SNS 올린 50대女 구속

주요 정치인들을 상대로 성매매와 마약, 살인 등 범죄를 저질렀다는 악의적 허위 사실을 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 유포한 50대 여성이 구속됐다.
4일 서울 영등포경찰서는 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의를 받는 여성(55)을 검거해 전날 구속했다고 밝혔다.
이 여성은 2024년 8~9월 자신의 SNS 계정에 당대표와 원내대표 등을 지낸 특정 정치인들이 살인과 성범죄 등 각종 강력범죄, 비리를 저질렀다는 허위사실을 3회에 걸쳐 작성한 혐의를 받고 있다.
당시 여성은 국회의원 3명에 대해 각각 ‘성매매 업소에서 마약을 복용하고 사람을 살해했다’ ‘수십~수백억원대 뇌물을 수수했다’ ‘수십명을 성폭행했다’ 등의 허위 사실을 적시했던 것으로 파악됐다.
이들 국회의원 소속 정당이 고발장을 제출해 경찰이 수사에 착수했다.
경찰은 앞으로도 허위사실 유포행위에 대해 엄정하게 단속할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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