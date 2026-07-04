본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
에어컨 설치하다 흉기 휘두른 세입자…설치 기사 중태
동아일보
업데이트
2026-07-04 09:33
2026년 7월 4일 09시 33분
입력
2026-07-04 09:32
2026년 7월 4일 09시 32분
박성진 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260704/134235438/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
에어컨을 설치하는 과정에서 세입자가 설치 기사를 향해 흉기를 휘둘러 상해를 입힌 사건이 발생했다.
4일 천안서북소방서 등에 따르면 전날 오후 2시 41분경 충남 천안시 동남구 봉명동의 한 원룸형 다가구주택에서 세입자가 설치 기사를 향해 흉기를 휘둘렀다.
“싸움이 났다”는 신고를 받고 출동한 구급대는 심정지 상태로 쓰러져 있는 60대 에어컨 설치기사와 경상을 입은 50대 세입자를 발견하고 병원으로 옮겼다.
설치 기사는 중태인 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “에어컨을 설치하다 시비가 붙어 싸움이 난 사건”이라고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
이주승, ‘나혼산’서 안 보이더니…1억 상금 주인공
2
탈북 후 다시 북한행… 지옥으로 돌아간 청년
3
김구라 아들 그리 여자친구 공개…제주서 다정한 스킨십
4
이동국 딸 수아, ‘슈돌’ 꼬마 맞아? 성숙해진 근황 공개
5
‘아담 부부’ 조권 “가인과 지금도 술 취하면 뽀뽀해”…유튜브서 고백
6
[오늘의 운세/7월 5일]
7
무기는 만드는데 ‘발전’은 못 해…北 신기한 핵능력[주성하의 ‘北토크’]
8
탁구 혼복 세계 1위 임종훈-신유빈, 중국 꺾고 美 스매시 우승
9
“갱신계약서 썼으니 2년 채워라?”…세입자, 이사 못 가나 [집과법]
10
장동혁 정책특보, ‘가짜’ 광주제일고 글 인용하며…“오세훈보다 어른”
1
靑, 이병태 “5·18 성역인가” 발언 공개 경고…“부적절한 처신”
2
[단독]선관위, 회의록 안내려 ‘익명열람-익명제출-실명제출’ 3단계 꼼수
3
李 지지율 54%로 반등 “부동산 정책 잘못” 46%
4
홍명보 미국 떠나고… 박지성이 韓축구 재건 맡는다
5
탈북 후 다시 북한행… 지옥으로 돌아간 청년
6
‘DJ 생가 방문’ 인증샷 정청래…“김대중처럼 생각, 행동하겠다”
7
‘스벅 구호’ 논란 배재고, 6일 광주일고 사과 방문… 5·18묘지도 참배
8
李 “3대 메가 프로젝트, 지지율용이면 선거 전에 했다”
9
무기는 만드는데 ‘발전’은 못 해…北 신기한 핵능력[주성하의 ‘北토크’]
10
위성락 “쿠팡 정보유출, 美선 심각한 이슈 됐을 것” 美주장 반박
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
이주승, ‘나혼산’서 안 보이더니…1억 상금 주인공
2
탈북 후 다시 북한행… 지옥으로 돌아간 청년
3
김구라 아들 그리 여자친구 공개…제주서 다정한 스킨십
4
이동국 딸 수아, ‘슈돌’ 꼬마 맞아? 성숙해진 근황 공개
5
‘아담 부부’ 조권 “가인과 지금도 술 취하면 뽀뽀해”…유튜브서 고백
6
[오늘의 운세/7월 5일]
7
무기는 만드는데 ‘발전’은 못 해…北 신기한 핵능력[주성하의 ‘北토크’]
8
탁구 혼복 세계 1위 임종훈-신유빈, 중국 꺾고 美 스매시 우승
9
“갱신계약서 썼으니 2년 채워라?”…세입자, 이사 못 가나 [집과법]
10
장동혁 정책특보, ‘가짜’ 광주제일고 글 인용하며…“오세훈보다 어른”
1
靑, 이병태 “5·18 성역인가” 발언 공개 경고…“부적절한 처신”
2
[단독]선관위, 회의록 안내려 ‘익명열람-익명제출-실명제출’ 3단계 꼼수
3
李 지지율 54%로 반등 “부동산 정책 잘못” 46%
4
홍명보 미국 떠나고… 박지성이 韓축구 재건 맡는다
5
탈북 후 다시 북한행… 지옥으로 돌아간 청년
6
‘DJ 생가 방문’ 인증샷 정청래…“김대중처럼 생각, 행동하겠다”
7
‘스벅 구호’ 논란 배재고, 6일 광주일고 사과 방문… 5·18묘지도 참배
8
李 “3대 메가 프로젝트, 지지율용이면 선거 전에 했다”
9
무기는 만드는데 ‘발전’은 못 해…北 신기한 핵능력[주성하의 ‘北토크’]
10
위성락 “쿠팡 정보유출, 美선 심각한 이슈 됐을 것” 美주장 반박
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“여성 갱년기 장애 안면홍조는 시작일 뿐”[베스트 닥터의 베스트 건강법]
연 6~7% 수익으로 월급 대체할 현금 만드는 ‘인컴’투자[은퇴 레시피]
트럼프, ‘다이아 321개’ 박힌 초호화 반지 선물 받았다…관세 감면 보답?
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0