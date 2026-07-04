에어컨 설치하다 흉기 휘두른 세입자…설치 기사 중태

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 4일 09시 32분

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에어컨을 설치하는 과정에서 세입자가 설치 기사를 향해 흉기를 휘둘러 상해를 입힌 사건이 발생했다.

4일 천안서북소방서 등에 따르면 전날 오후 2시 41분경 충남 천안시 동남구 봉명동의 한 원룸형 다가구주택에서 세입자가 설치 기사를 향해 흉기를 휘둘렀다.

“싸움이 났다”는 신고를 받고 출동한 구급대는 심정지 상태로 쓰러져 있는 60대 에어컨 설치기사와 경상을 입은 50대 세입자를 발견하고 병원으로 옮겼다.

설치 기사는 중태인 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “에어컨을 설치하다 시비가 붙어 싸움이 난 사건”이라고 말했다.

박성진 기자 psjin@donga.com
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