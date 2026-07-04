훈련도 실전처럼… 경찰특공대 전술평가

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3일 오전 서울 서초구 서울경찰청 경찰특공대에서 ‘제20회 전국 경찰특공대 전술평가대회’가 열려 한 대원이 도심 인질 테러 상황을 가정해 권총 사격 훈련을 하고 있다. 경찰청은 전국 경찰특공대의 실전 대응 역량을 높이고 상호 교류를 도모하기 위해 매년 대회를 개최하고 있다.

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양회성 기자 yohan@donga.com
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