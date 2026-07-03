풍성한 머리숱…김광규, 40년전 군 복무 시절 사진 공개

배우 김광규가 자신의 군 입대 40주년을 맞아 군 복무 시절 사진을 공개하며 ‘풍성한 머리숱’과 훈훈한 비주얼로 화제를 모았다.
김광규는 3일 자신의 인스타그램에 “오늘 군 입대 40주년이네요. 더운 날씨와 추운 겨울 훈련을 받고 육군 하사로 군 생활을 시작했던 바로 그날”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
이어 “폭염 속에서도 국민의 일상을 지켜주는 든든한 국군장병 여러분 고맙습니다”라며 현역 장병들에게 감사의 마음을 전했다.
공개된 사진에는 군복을 입은 김광규가 기타를 연주하는 모습과 군 생활 당시의 모습이 담겼다. 특히 지금과는 사뭇 다른 풍성한 머리숱과 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.
사진을 본 누리꾼들은 “머리숱이 정말 풍성했다”, “훈남 비주얼이다”, “너무 멋지다”, “이때도 잘생겼다” 등의 반응을 보였다.
1967년생인 김광규는 1999년 영화 ‘닥터 K’로 데뷔했으며, 영화 ‘친구’를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 최근까지 여러 드라마와 예능을 오가며 활발하게 활동 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0