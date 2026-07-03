관악산 등반 인증하면 생맥주 1잔 공짜

서울 관악구 관내 골목형상점가 2곳에서 ‘야간 및 음식문화 활성화 축제’가 열린다. 무더위에 지친 주민들에게 야간 즐길 거리를 제공하고, 침체된 골목상권에 활력을 불어넣기 위한 목적이다.
이번 축제는 지난달 봉천달빛길 골목형상점가와 인헌시장에서 시작됐다. 우선 이달에는 관악구청 인근의 청림로드 골목형상점가와 신림역에서 도보 8분 거리인 뷰티거리 골목형상점가에서 축제가 열린다. 이후엔 10월까지 관내 전통시장과 골목형상점가 21곳이 참여하는 릴레이 행사로 축제가 이어진다.
4일 청림로드 골목형상점가에서는 캘리그래피 체험, 문화공연과 댄스 장기자랑 등을 즐길 수 있다. 이날 관악산 등반 인증 고객에게는 생맥주 1잔을 무료로 제공한다. 5만 원 이상 구매 고객에게 온누리상품권 1만 원을 선착순으로 돌려주는 페이백 행사도 열린다. 물품 구매 고객에게는 생맥주를 선착순으로 제공하고, 3000원 이상 구매하면 경품 룰렛 게임을 해볼 수 있다.
이에 더해 25일에는 뷰티거리 골목형상점가에서 축제가 이어진다. 골목 스탬프 투어, 버스킹 공연, 체험형 플리마켓 등이 운영된다. 관악산 등반 인증 고객에게는 경품 응모용 스탬프를 제공한다. 이곳에서도 5만 원 이상 구매 시 온누리상품권 1만 원 페이백과 함께 상점가의 특성을 살린 뷰티숍 할인 및 재방문 쿠폰 이벤트가 준비된다. 관악구는 “인파, 안전 관리를 위해 각 상인회가 유관기관과 함께 사전 안전 점검과 비상 대응 체계를 마련했다”고 밝혔다.
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