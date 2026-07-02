[중부판/캠퍼스 소식]극동대 外

O… 극동대(총장 류기일) 산림·정원전문교육원은 ‘2026 시민정원사 과정(K-행복정원사)’ 교육생을 모집한다. 교육은 6일부터 8월 18일까지 13회, 80시간이다. 대면과 온라인 교육을 병행하며 교육비는 전액 무료다. 교육생은 교재비와 실습 재료비만 내면 된다. 교육은 △정원의 이해 △정원소재·식물재배 △정원계획·설계 △정원시공 △실내 정원 조성 △농지·정원관리 등 실무 중심으로 구성됐다.
O… 한남대(총장 이승철) 산학협력단은 방위사업청의 올해 군(軍) 감항인증 전문교육기관에 선정됐다. 군 감항인증은 군용 항공기와 무인기 등이 안전하게 비행할 수 있는지를 국가가 확인·인증하는 제도다. 대학은 12월까지 군과 국방과학연구소, 국방기술품질원 직원을 대상으로 전문교육 과정을 운영한다. 심화 과정 8개 분야, 보수 과정 2회, 제도 발전 세미나 등으로 방위사업청 명의의 수료증이 발급된다.
O… 한림대(총장 최양희)는 인문 사회 융합인재양성사업단이 중앙아시아 지역의 역사·문화 유산을 현장 중심으로 탐구하는 ‘글로컬 인사이트: 실크로드 문화유산과 지역사회 탐구’ 해외 탐방프로그램으로 성공적으로 마쳤다고 1일 밝혔다. 이번 탐방에 참여한 학생은 지난달 23∼28일 우즈베키스탄과 카자흐스탄에서 대학과 유적 등을 답사하며 역사·학술 등에 대해 배우는 시간을 가졌다.
O… 한국기술교육대(총장 유길상)는 충남수출기업협회, 순천향대와 ‘제2회 충남 수출기업인대회’를 개최했다. 이 행사는 충남 지역 수출기업들의 우수한 성과를 공유하고, 기업 간 네트워킹 확대와 제품·기술력 홍보를 통한 해외 판로 개척 기반 마련을 위해 기획됐다. 한기대는 참여 기업의 혁신 제품과 핵심 기술을 한눈에 볼 수 있는 전시회를 운영해 호응을 얻었다.
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