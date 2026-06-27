전동킥보드로 6세 치고 ‘나 몰라라’ 달아난 50대…벌금 300만원

피해 아동, 골반 타박상 등 다쳐
전동 킥보드를 타다가 6세 아이를 치고 도주한 혐의로 기소된 50대가 벌금형을 선고받았다.
法 “도주한데다 범죄 전력 상당”
27일 부산지법 형사3단독 박주영 부장판사는 특정범죄가중처벌등에관한법률(도주치상) 위반 혐의로 기소된 50대 남성에게 벌금 300만 원을 선고했다.
남성은 지난해 3월 29일 오후 9시 34분경 부산 부산진구의 한 인도에서 전동 킥보드를 타다가 6세 남아를 치고 달아난 혐의로 재판에 넘겨졌다.
당시 피해 아동은 엄마와 함께 길을 걷던 중 변을 당한 것으로 알려졌다. 이 사고로 아이는 골반 타박상 등 전치 2주의 부상을 입었다.
남성은 사고 직후 119에 신고하는 등 필요한 조치를 하지 않은 채 그대로 현장을 벗어났다가 같은 날 신고를 받고 출동한 경찰의 수사로 적발됐다.
재판부는 “피고인이 피해자 측과 합의한 점은 유리한 정상이나 전동 킥보드를 보도에서 운전해 나이 어린 피해자에게 상해를 입히고도 도주한 점, 범죄 전력이 상당히 많은 점 등을 고려해 형을 정한다”고 양형 이유를 밝혔다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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