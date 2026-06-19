“시민 불편사항 듣습니다”… 부산 인수위 홈페이지 개설

전재수 부산시장 당선인의 인수위원회 ‘다시 뛰는 부산 위원회’는 공식 홈페이지를 운영한다고 18일 밝혔다.
인수위에 따르면 이번 홈페이지는 민선 9기 시정 운영의 밑그림을 시민과 함께 그려나가기 위해 개설됐다. ‘민생은 즉시, 미래는 확실히, 부산을 다시’라는 민선 9기 시정 비전과 ‘다시 뛰는 부산’이라는 인수위 운영 방향을 바탕으로 시민과의 소통을 최우선 가치로 삼아 운영된다.
메뉴는 △제안 신청 △도시 비전 공모 △인사말로 간단하게 구성됐다. 제안 신청 메뉴를 통해 시민이 생활 속에서 자주 느끼는 불편 사항과 부산의 미래 발전을 위한 아이디어를 직접 전달할 수 있도록 했다. 접수된 의견은 인수위 검토를 거쳐 시정 운영 계획과 공약 이행 방안 마련 과정에 적극 반영된다. 차재권 인수위원장은 “다시 뛰는 부산위원회는 시민이 체감할 수 있는 실질적인 변화와 실행 가능한 정책을 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
이와 함께 인수위는 21일까지 홈페이지를 통해 민선 9기가 지향할 가치를 담은 함축적인 슬로건인 부산의 새로운 도시 비전을 공모한다. 선정된 제안은 민선 9기 부산시 모든 정책과 행정을 이끄는 나침반 역할을 하게 된다.
전 당선인은 “시민 여러분의 정책 제안과 아이디어를 폭넓게 듣고 새 시정의 구체적인 실행 계획에 반영하겠다”며 “늘 낮은 자세로 시민과 소통하고 유능하고 겸손한 시정을 통해 신뢰를 쌓아갈 것”이라고 강조했다.
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