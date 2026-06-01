AI가 행정 서류 읽어주고 고독사 예방

서울 자치구 ‘AI 행정’ 기술 확대
시각장애인 돕는 ‘시각보조기기’… 보호자 없이도 권리 행사에 도움
AI 전화로 독거노인 안부 묻고 복용 약물 분석해주는 서비스도
“우리 구에서는 구민의 법적 생활 안정과 권익 보호를 위해 법률·세무·건축·부동산 분야 전문가 상담을 운영합니다.”
4일 서울 용산구청 2층 민원실. 고선애 용산구 민원여권과 주무관(45)이 스마트폰 모양의 인공지능(AI) 시각보조기기를 민원 안내문에 갖다 대자 기기에서 또렷한 음성이 흘러나왔다. 안내문에 적힌 내용이 그대로 읽히는 것이었다. 이어 요약 기능을 실행하자 상담 분야와 신청 방법 등 핵심 내용이 짧게 정리돼 음성으로 안내됐다.
용산구는 지난달 15일 종합행정타운 민원실에 이 기기를 설치했다. 시각장애인과 저시력자, 노약자 등이 직원 도움 없이도 민원 업무를 처리할 수 있도록 하기 위해서다. ● AI가 읽어주고 설명하고
AI와 스마트 기술이 발전하면서 행정 현장에서도 관련 기기를 활용하는 곳이 늘고 있다. 서울 자치구들도 지역 특성과 행정 수요에 맞춘 AI 기반 행정·복지 서비스를 잇달아 선보이고 있다.
용산구의 AI 시각보조기기에는 십자 형태 버튼 4개가 있다. 9시 방향 버튼은 글자 인식과 요약, 민원서류 인식, 번역 기능을 지원한다. 3시 방향 버튼은 다른 사람의 표정과 분위기를 설명해준다. 12시 방향 버튼은 색상과 거리를 인식하고, 6시 방향 버튼은 주변 상황과 사물, 지폐를 인식해 설명한다.
‘상황 인식’ 기능을 실행하자 기기가 “책상 위에 여러 장의 인쇄된 종이가 놓여 있으며 맨 위 종이는 다른 종이보다 약간 기울어져 있다”고 설명했다. 눈앞 상황을 최대한 상세하게 묘사해 시각장애인과 저시력자의 이해를 돕는 것이다.
용산구는 기기가 필요한 민원인이 구청을 방문하면 민원도우미로 하여금 기기를 안내하게 해 사용법을 알려주고 있다. 용산구 관계자는 “보호자 없이 방문한 시각장애인도 서류 내용을 확인하고 직접 서명할 수 있어 민원약자의 권리 행사에 도움이 될 것”이라고 말했다.
AI는 거동이 불편한 장애인이나 노약자를 위한 복지 서비스에 널리 활용되고 있다. 중랑구는 AI가 주 2회 독거노인에게 전화를 걸어 건강 상태와 생활 불편 사항을 확인하는 ‘AI 어르신 안심톡’을 운영 중이다. 현재 고독사 위험 가구와 독거노인 160명이 서비스를 이용하고 있다. AI가 대화를 이어가다 위기 징후를 감지하면 담당 공무원에게 즉시 알리고 후속 조치를 연결한다.
동대문구도 비슷한 서비스를 운영한다. ‘AI 안부확인 서비스’와 건강보험공단 빅데이터를 결합해 이상 징후가 포착되면 동 주민센터와 우리동네돌봄단이 직접 현장을 확인하는 서비스다. 최근 장안1동에서는 이 서비스 덕에 한 주민이 적기에 병원 치료를 받기도 했다.
● 전세사기 예방·약물관리까지
AI와 스마트기기 활용은 복지 분야에만 그치지 않는다. 관악구는 전세사기 예방 QR 안심계약서를 운영하고 있다. 임대차 계약서에 QR코드를 넣어 계약 단계별 확인 사항과 주의점을 한 번에 확인할 수 있도록 한 서비스다. 계약서에 표시된 QR코드를 스마트폰으로 찍으면 전세사기 유형과 계약 전후 확인 사항, 보증금 반환보증 가입 방법 등을 확인할 수 있다.
관악구는 또 여러 약을 함께 복용하는 주민을 대상으로 AI가 복용 약물을 분석하고 약사가 직접 방문 상담을 진행하는 ‘스마트 방문 약료’를 운영하고 있다.
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