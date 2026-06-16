제주 해수욕장-계곡에 안전요원 455명 배치

올여름 제주 해수욕장부터 항·포구, 하천·계곡까지 안전요원 455명이 배치돼 안전을 지킨다.
제주특별자치도는 6월부터 9월까지를 ‘여름철 수상안전관리 대책 기간’으로 정하고 종합 안전관리 대책을 추진한다고 15일 밝혔다.
올해는 안전관리 사각지대를 없애기 위해 안전요원을 작년 333명에서 455명으로 122명 늘렸다. 관련 예산도 지난해 30억2100만 원에서 올해 40억8000만 원으로 10억5900만 원 확대했다.
배치 인원을 보면 해수욕장 12곳과 하천·계곡 7곳 등 물놀이 관리지역에 332명, 최근 이용객이 늘고 있는 항·포구와 비지정 물놀이 지역 32곳에 123명이 추가로 투입된다. 해수욕장 개장은 24일이지만, 기온 상승으로 물놀이객이 일찍부터 몰리면서 제주도는 6월 초부터 공무원과 안전요원을 미리 배치하고 있다. 아울러 소방안전본부는 해수욕장 12곳에 하루 60명을 투입해 119시민수상구조대를 운영하고, 제주지방해양경찰청은 연안안전지킴이 20명을 배치해 지난달부터 사고 위험지역 순찰과 안전계도 활동을 펴고 있다.
이 밖에도 제주도는 4월부터 해경·행정시 합동으로 물놀이 취약지역을 전수조사하고, 노후·훼손된 안전 펜스와 인명구조함, 경고표지판 등을 보수·보강하고 있다.
양제윤 제주도 안전건강실장은 “올해는 안전요원을 대폭 늘리고, 해수욕장뿐 아니라 항·포구 등 안전 관리 취약 지역까지 관리 범위를 넓혔다”며 “도민과 관광객 모두가 안전 수칙과 구명조끼 착용을 생활화해 안전한 물놀이 문화를 함께 만들어가길 바란다”고 말했다.
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