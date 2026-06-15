빌라 주차장서 차 빼던 30대女, 한살배기 들이받아 중상 입혀

경기 용인시의 한 빌라 인근에서 한 살배기 남아가 주행 중인 차량에 치여 크게 다치는 사고가 발생했다.
15일 경기 용인서부경찰서는 교통사고처리 특례법 위반(치상) 혐의로 30대 여성을 형사 입건했다고 밝혔다.
이 여성은 12일 오전 9시 30분경 용인시 기흥구 마북동 한 빌라 앞 도로에서 쏘렌토를 몰던 중 1살 남아를 충격한 후 앞바퀴로 한 차례 역과한 혐의를 받고 있다.
남아는 중상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌고 현재 치료받고 있는 상태다.
아이의 모친은 앞서가던 다른 자녀들을 돌보고 있었으며, 피해 아이는 이들을 뒤따라가다 이 같은 사고를 당했다.
경찰은 여성이 빌라 필로티 주차장에서 차를 몰고 나오는 과정에서 좌측에서 걸어 나오던 아이를 확인하지 못하고 사고를 낸 것으로 보고 있다.
경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV와 차 블랙박스를 분석한 뒤 구체적인 사고 경위를 확인할 예정이다. 또 조만간 여성을 소환해 정확한 경위를 조사할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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