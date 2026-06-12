“주차된 오토바이에 아이가 데었다”…연락 달라고 메모 남긴 부모

한 아이의 부모로부터 주차된 오토바이에 자기 자녀가 화상을 입었다며 연락을 달라는 황당한 메모를 받았다는 차주의 사연이 화제가 되고 있다.
11일 소셜네트워크서비스(SNS) X(엑스, 옛 트위터)를 통해 누리꾼 A 씨는 자신이 받은 손 글씨 메모 사진을 공개했다.
공개된 메모에는 “오토바이 차주님. 오토바이 아래 뜨거운 쇠 부분에 화상을 입어 치료받으러 갑니다. 메모 보시면 (아이) 부모이니 연락하세요. 010 xxx 이쪽으로 연락하세요”라는 내용이 적혀 있었다.
이 같은 쪽지를 받은 A 씨는 황당함에 자신의 사연을 SNS에 공개했고, 이를 접한 누리꾼들 역시 어처구니없다는 반응을 쏟아냈다.
특히 당시 오토바이는 정상적으로 주차돼 있던 상태로 보이는 만큼, 아이가 차주도 없는 상태에서 오토바이의 뜨거운 부위에 접촉해 다쳤다는 이유로 차주에게 책임을 묻는 행위는 이해가 가지 않는다는 지적이 이어졌다.
한 누리꾼은 “왜 남의 오토바이를 만졌는지부터 설명해야 하는 것 아니냐? 주차된 오토바이가 아이에게 부딪쳐서 화상을 입힌 거냐? 대체 이게 무슨 심보냐”고 지적했다.
또 다른 누리꾼들 역시 “무슨 상황인지 한눈에 이해가 가서 더 황당하다”, “오토바이가 대체 무슨 죄냐”, “세상에 별 희한한 사람이 다 있다”, “‘교사 갑질’ 부모가 교사에게만 갑질하는 건 아니었구나”, “당신 아이가 놀다가 실수로 그런 건 왜 차주에게 탓하냐”, “누가 차주 허락 없이 타라고 했나?” 등 해당 부모의 태도가 어처구니없다는 반응을 보였다.
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