경찰에 쫓기던 차량, 급히 우회전뒤 ‘쾅’…무면허 중학생 사고 CCTV 보니

중학생 무면허 차량 사고의 전후 장면이 포착됐다. 영상에서 중학생이 몬 차량은 사거리에서 빠른 속도로 우회전했다. 차량은 도롯가 연석에 그대로 충돌했는데, 탑승자 5명은 중경상을 입었다.
채널A는 9일 오전 1시 15분경 광주 서구의 한 도로에서 촬영된 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.
영상에서 경차 한 대가 도로를 질주했다. 그 뒤를 경찰차가 쫓았다. 경차는 사거리에서 빠른 속도로 우회전한 뒤 도롯가 연석에 그대로 충돌했다.
사고 이후 촬영된 사진에서 도롯가 연석을 충돌한 차량은 찌그러져 있었다.
이 사고로 운전자를 포함해 차량 탑승자 5명이 부상을 입었다. 5명 모두 중학생으로 파악됐다.
중학생이 몬 차량은 친구 아버지의 차량으로 조사됐다. 열쇠가 꽂혀있는 걸 보고 몰래 차량을 끌고 나온 것으로 전해졌다.
음주 운전은 아닌 것으로 알려졌다.
경찰은 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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