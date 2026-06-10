작년에 왔던 각설이, 더 유쾌하고 다양해져 돌아왔다

옛 민초의 힘든 삶을 풍자와 해학으로 풀어내던 각설이패의 체취를 느낄 수 있는 ‘품바축제’가 10∼14일 충북 음성군 음성읍 설성공원과 꽃동네 일원에서 펼쳐진다. ‘품바’는 장터나 길거리를 돌아다니며 동냥하는 사람을 뜻한다.
‘음성은 품바야! 재미, 사랑, 나눔 up, up, up’를 구호로 한 올해 축제의 가장 큰 특징은 방문객이 나눔의 주인공이 되는 것이다. 기부형 푸드트럭에서 음식을 구입하면 수익금 일부가 자동으로 소외 계층에게 전달된다. 또 지역 예술가들이 참여하는 ‘예술작품 플리마켓’의 판매 수익금도 저소득층에 기부된다.
‘품바’ 관련 행사도 풍성하게 준비됐다. 축제의 백미인 ‘전국 품바 길놀이 퍼레이드’는 개성 가득한 복장을 한 품바들이 음성 시가지를 돌며 관객들과 흥을 나눈다. 또 품바 하우스 짓기, 품바촌 체험, 품바 뮤지컬 ‘가을이 온다네’, 성인 전용 품바 유료 공연, 음성N(New)품바 경연대회 등이 펼쳐진다.
‘천인의 비빔밥’에서는 1000명의 관람객이 함께 비빔밥을 나누며 공동체 의식을 다지고, ‘천인의 엿치기’에서는 1000명이 동시에 엿치기를 겨뤄 구멍이 제일 큰 사람에게 상품을 준다. 엿치기는 엿가래를 부러뜨린 뒤 구멍의 수와 크기를 겨루는 놀이다.
MZ세대를 위한 ‘하이존’에서는 힙합과 품바가 어우러진 글로벌 품바 래퍼 경연대회 등이 진행되고, 외국인 관광객을 위한 전용 쉼터인 ‘글로벌존’에서는 국가별 맞춤 서비스를 제공한다. 이 밖에도 전국의 노숙인 1004명에게 일자리와 법률, 심리상담을 제공하고, ‘새활용 공작소’에서는 업사이클링 체험을 할 수 있다. 조병옥 음성군수는 “올해 품바축제는 단순히 먹고 즐기는 행사를 넘어 전 세대가 공감하고, 주변의 소외된 이웃을 돌아보는 따뜻한 프로그램을 많이 준비했다”고 말했다.
음성품바축제는 국내 최대 사회복지시설인 ‘음성 꽃동네’를 일군 최귀동 할아버지(?∼1990)를 기리기 위해 2000년부터 열리고 있는 전국 유일의 정신문화 축제다. 문화체육관광부 지정 ‘2027 문화관광축제’로 선정됐다.
최귀동 할아버지는 일제강점기 음성군 금왕읍의 부유한 가정에서 태어나 강제 징용됐다가 병든 몸으로 고향에 돌아와 무극천 다리 밑에서 걸인 생활을 했다. 자신도 불편한 몸이지만 밥 동냥을 해 병든 걸인들을 먹여 살렸다. 1976년 음성군 금왕읍 무극천주교회 주임신부로 발령받은 오웅진 신부는 최 할아버지를 만나 깨달음을 얻어 당시 가지고 있던 돈 1300원으로 무극리 용담산 기슭에 방 다섯 칸짜리 ‘사랑의 집’을 지어 이들을 입주시켰다. 이곳이 현재의 꽃동네 시초였다. ‘작은 예수’, ‘거지 성자’로 불린 최 할아버지는 1986년 2월 한국가톨릭대상을 받았다.
음성군은 최 할아버지의 사랑과 나눔 정신을 알리기 위해 ‘최귀동 인류애 봉사대상’을 제정해 2012년부터 매년 시상하고 있다. 수상자는 국적, 종교, 성별과 상관없이 어려운 여건에서 봉사활동을 실천해 따뜻한 사회 구현에 기여하거나 남다른 이웃 사랑을 실천한 사람이다.
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