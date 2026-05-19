스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란… 대표 전격 경질

‘탱크데이, 책상에 탁’ 홍보 문구
“민주화운동-박종철 비하” 비판
李대통령 “비인간적 행태 분노”
스타벅스코리아(SCK컴퍼니)가 5·18민주화운동 기념일인 18일 ‘탱크 데이’ 이벤트를 진행해 논란을 일으켰다. 이재명 대통령은 X(옛 트위터)를 통해 “비인간적 막장 행태에 분노한다”고 했다. 정용진 신세계그룹 회장은 손정현 SCK컴퍼니 대표를 즉각 경질했다.
18일 스타벅스는 자사 애플리케이션(앱) 텀블러 판매 이벤트 홍보 게시물에서 ‘탱크 데이’ ‘책상에 탁’이란 문구를 노출시켰다. 소비자들은 5월 18일과 ‘탱크 데이’를 함께 표기한 건 극우 성향 온라인 커뮤니티에서나 볼 수 있는 표현이라고 비판했다. 5·18 당시 광주에 투입된 계엄군과 전차(탱크)를 연상시켜서다. ‘책상에 탁’은 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰이 “책상을 ‘탁’ 치니 ‘억’ 하고 죽었다”고 발표한 대목을 떠올리게 한다는 지적도 이어졌다.
논란이 확산되자 스타벅스는 행사를 중단했다. 이어 오후 7시경 대표이사 명의로 된 사과문을 내고 “내부에서 철저하게 검수되지 못해 5·18민주화운동의 숭고한 정신과 5월 영령의 헌신을 기리는 기념일에 이러한 물의를 일으킨 점 다시 한번 사죄드린다”고 밝혔다. 신세계그룹은 “정 회장이 책임자 및 관계자에게 중징계를 내릴 것을 직접 지시했다”며 “일벌백계의 본보기로 삼겠다는 의지”라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 X에 “역사적인 광주 5·18민주화운동 기념일에 광주 희생자들과 광주 시민들의 피 어린 투쟁을 모독하는 ‘5·18 탱크 데이’ 이벤트”라며 “무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까”라고 했다. 이어 “저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”며 “마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것”이라고 비판했다.
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