수색은 기본, 헬기 적응 훈련까지… 전국 41마리뿐인 ‘119구조견’

[위클리 리포트] 재난-구조 현장에서 활약하는 119구조견
5년간 107곳 출동한 119구조견 ‘피코’ 은퇴
광주 아파트-울산 화력발전소 붕괴 등 투입, 매몰-실종자 땀 냄새 맡으며 좁은 틈새 누벼
야간 산악 조난자 발견… “사람도 어려운 일”, 공인 자격 취득하려면 엄격한 선발 거쳐야
인간 1만 배 후각, 50배 청각으로 활약… “동물 아니라 현장서 생사 함께하는 동료”
⟪재난 현장 누비는 119구조견
사람보다 수만 배 뛰어난 후각과 청각으로 재난 현장에서 활약하는 119 구조견. 혹독한 훈련을 거친 ‘네 발 영웅들’은 험준한 산악지대와 무너진 건물 속에서 생존자의 숨결을 찾으며 헌신한 뒤 새 가족을 만나 ‘견생 2막’을 시작한다.⟫
“오늘부로 모든 임무를 마치고 명예로운 은퇴를 하게 됐음을 선포합니다.”
4일 오전 경남 함안군 경남소방본부 119특수대응단 회의실. 사회자의 말이 끝나자 뜨거운 박수가 쏟아졌다. 이날 은퇴식의 주인공은 검은색과 갈색이 섞인 윤기 나는 털, 뾰족한 귀, 날렵한 몸을 가진 구조견 ‘피코’였다.
15일 경남소방본부에 따르면 2017년 7월 태어나 2020년 11월부터 구조 활동을 시작한 7년생 수컷 저먼셰퍼드 구조견 ‘피코’가 4일 은퇴식을 끝으로 일반견 생활에 들어갔다. 이날 은퇴식에서 피코의 전담대원, ‘핸들러’인 손기정 소방위(46)는 피코 몸에 둘러진 구조견 조끼를 벗기고 꽃목걸이를 걸어줬다. 피코는 구조견으로서 마지막 순간임을 아는지 혀를 내밀고 꼬리를 흔들며 대원들 곁을 내내 맴돌았다.
피코는 사람 나이로 60대에 해당하는 만 7세로, 구조견으로 활동한 5년 7개월 동안 출동한 구조 현장은 모두 107건이다. 이제 후임인 2022년생 벨지언말리누아 ‘루비’가 피코의 자리를 대신하게 됐다.
● “넌 최고의 대원”… 베테랑 구조견의 은퇴
피코는 경남 119특수대응단 소속 ‘119구조견’이다. 대응단의 일원으로 각종 재난·사고 현장에서 실종자와 생존자를 찾는 임무를 수행했다.
구조견은 선발 과정부터 까다롭다. 생후 12∼24개월 사이 개체 중 선발하고 품종도 저먼셰퍼드, 벨지언말리누아, 래브라도리트리버 등 체력과 후각, 집중력이 뛰어난 작업견 계열로 제한된다. 선발 과정에서는 3명의 평가관이 수색 능력과 적응력, 활동성, 사회성 등 11개 항목을 평가한다. 평균 70점 이상을 받아야 하고 평가관 한 명에게서라도 60점 미만 점수를 받으면 탈락한다.
피코 역시 이런 엄격한 과정을 모두 통과해 119구조견이 됐다. 이후 소방청 중앙119구조본부 구조견교육대에서 산악·재난 구조견 공인 2급 자격도 취득했다. 실종자 수색과 장애물 극복, 복종 훈련, 재난 현장 대응 능력 등을 검증하는 시험을 통과해야 받을 수 있는 자격이다. 소방청은 “전국에서 이런 공인 구조견 자격을 보유한 개체는 수십 마리에 불과하다”고 전했다. 피코는 지난해에 전국 소방기술경연대회 구조견 분야에서 동료 대원들과 함께 단체 3위에 오르기도 했다.
이런 뛰어난 능력 덕에 여러 인명 구조 현장에서 활약했다. 2022년 39명의 사상자가 발생한 광주 화정아이파크 붕괴 사고 현장에 피코는 다른 구조견들과 함께 투입됐다. 구조대원이나 중장비가 진입하기 어려운 좁은 틈과 잔해 사이를 오가며 매몰자들의 땀 냄새 같은 체취로 위치를 파악하고 실종자를 찾아냈다. 지난해 울산 화력발전소 구조물 붕괴 사고 현장에서도 매몰자들을 수색하는 데 기여했다.
특히 산악 조난 현장에서 구조견들의 활약은 빛을 발한다. 손 소방위는 “산은 수색 범위가 넓고 험해 구조견의 도움이 절대적으로 필요하다”고 했다. 그는 2023년 1월 경남 산청군 지리산 대원사 계곡에서 발생한 조난자를 피코와 함께 수색한 기억을 떠올렸다. 손 소방위는 “오후 6시 반이 넘어 해는 지고 해발 약 800m에서 살을 에는 칼바람이 몰아쳐 한 발짝도 내딛기 어려웠다”며 “추위 탓에 열화상 장비도 제대로 작동하지 않았는데 피코가 그 칠흑 같은 관목 숲속에서 조난자를 찾아냈다”고 말했다. 당시 체감온도는 영하 20도에 달했다. 손 소방위는 “피코가 없었다면 사람 100명이 수색해도 찾지 못했을 것”이라며 “구조된 60대 남자분께서 저와 피코를 붙잡고 ‘나를 찾아줘서 고맙다’며 울먹이던 모습이 아직도 잊히지 않는다”고 했다.
2006년 소방대원이 되어 2013년부터 핸들러로 활동한 손 소방위도 피코를 끝으로 핸들러 임무를 마치게 됐다. 손 소방위는 “피코는 평소 온순한데 현장에 투입되면 눈빛이 달라지면서 집중력이 대단했고, 무엇보다 나와 호흡이 잘 맞았다”고 했다. 피코에게 마지막 인사를 건네 달라는 부탁에 그는 “피코, 넌 최고의 구조견이었어”라며 눈시울을 붉혔다.
● 26년간 8887건 현장서 257명 구해
국내 119구조견 제도는 1998년 처음 도입됐다. 대한민국 최초의 구조견은 강원 원주소방서에서 활동한 ‘다솔’이었다. 현재 대구 119구조견교육대 재난훈련장에는 재난 현장에서 활동하다 숨진 구조견들을 기리는 ‘기림비’가 세워져 있는데, 이 조각상이 다솔의 모습을 형상화한 것이다.
소방청에 따르면 119구조견은 제도 도입 이후 2024년 11월까지 약 26년간 총 8887건의 재난 현장에 출동해 613명(생존 257명·사망 356명)을 구하거나 발견했다. 지난해 6월 31명의 사상자가 발생한 경기 화성시 아리셀 전지공장 화재 당시에도 구조견들이 마지막 실종자를 찾아내는 데 핵심 역할을 했다.
119구조견은 지능과 체력, 충성심을 모두 갖춘 ‘올라운더’로 육성된다. 구조견들은 인간보다 약 1만 배 뛰어난 후각과 50배 이상 예민한 청각을 가졌다고 평가받는다. 이런 능력을 토대로 재난·조난 현장에서 사람의 숨결, 땀 냄새 같은 작은 단서들로 실종자와 조난자를 찾아낸다. 현재 전국에서 41마리의 구조견이 활동 중이다.
구조견은 선발 과정도 엄격하지만 훈련은 더욱 혹독하다. 조영준 소방청 중앙119구조본부 구조견교육대 주임은 “구조견 후보로 선발되면 대구 구조견교육센터에서 2년간 현지 적응, 항공기 적응, 재난 수색 등 강도 높은 훈련을 받는다”며 “단체생활을 하며 팀워크도 익히는데 산악·붕괴 구조견 양성에는 약 24개월, 화재·수난 탐지견 양성에는 약 12개월이 걸린다”고 설명했다.
소방대원들은 “구조견 한 마리가 수색요원 30명 이상의 역할을 해낸다”고 입을 모은다. 2일 전남 담양군 수양산에서는 벨지언말리누아 구조견 ‘로라’가 해발 497m 산 중턱에서 뇌경색으로 실종된 70대 남성을 발견했는데, 이날은 로라가 구조견으로서 처음 출동한 날이었다. 철저한 훈련 덕에 계곡과 넝쿨이 뒤엉켜 사람이 접근하기 어려운 지역에서 조난자를 찾은 것이다.
국내 구조견들은 해외 재난 현장에서도 활약하고 있다. 2023년 튀르키예 대지진 당시에는 구조견 ‘토백이’, ‘티나’, ‘토리’, ‘해태’가 영하의 추위와 날카로운 잔해 속에서 수색 활동을 벌였다. 특히 토백이의 경우 발등이 찢어지는 부상을 입고도 붕대를 감은 채 다시 현장에 투입된 사실이 공개돼 주목을 받았다. 튀르키예 국적 항공사인 터키항공은 이들 구조견을 향한 감사의 뜻으로 귀국 항공편 일등석을 제공하기도 했다.
윤영찬 경남소방본부 119특수대응단장은 “함께 훈련을 거치고 위험한 재난 현장을 같이 누비기 때문에 119구조대원들은 구조견을 단순한 동물이 아니라 생사를 함께하는 팀원으로 여긴다”고 말했다. 조 주임은 “앞으로 사체탐지견, 수난(水難)탐지견, 화재탐지견 등 특수한 재난 현장에서 활동할 수 있는 ‘특수목적견’들을 양성해 구조견을 더욱 특화할 계획”이라고 말했다.
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