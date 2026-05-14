‘신성일기념관’ 개관 6개월 만에 4만 관객

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미디어아트-영화 촬영 등 체험

최근 경북 영천시 괴연동 신성일기념관을 찾은 관람객들이 첨단 영상기술로 구현한 신성일의 대표작을 감상하고 있다. 영천시 제공
최근 경북 영천시 괴연동 신성일기념관을 찾은 관람객들이 첨단 영상기술로 구현한 신성일의 대표작을 감상하고 있다. 영천시 제공
경북 영천시는 지난해 개관한 괴연동 신성일기념관이 최근 누적 관람객 수 4만 명을 돌파하며 전국적인 문화관광명소로 주목받고 있다고 13일 밝혔다.

신성일기념관은 시가 사업비 80억 원을 투입해 부지면적 9946㎡, 연면적 1151㎡ 규모의 지상 2층 건물로 지난해 11월 건립했다. 1층 기획전시실에서는 고인이 된 영화배우 신성일(1937∼2018)의 대표작을 첨단 영상기술로 생동감 있게 구현한 실감형 미디어아트 영상이 상영되고 있다. 2층 상설전시실에는 신성일의 유품과 영화 포스터 등이 전시돼 있다. 영화제작체험존에서는 영화 촬영과 연출 과정을 직접 체험할 수 있다.

증강현실(AR) 방명록과 360도 포토존 등 다양한 디지털 콘텐츠는 젊은 세대와 어린이 관람객들에게 큰 호응을 얻고 있다. 영천시는 기념관 주변에 버들마편초 꽃밭과 포토존, 산책 공간 등을 조성해 체류형 관광지로 발전시킬 계획이다. 또 앞으로 신성일기념관 일원에서 영화제를 개최하고, 시민참여형 문화프로그램 등 다양한 콘텐츠를 확대 운영할 예정이다.

영천시가 직영으로 운영하고 있는 신성일기념관은 오전 10시부터 오후 5시까지 열며 관람료는 무료다. 매주 월요일과 1월 1일, 설날·추석 전날 및 당일은 휴관한다.

#경북 영천시#신성일기념관#신성일#문화관광명소#미디어아트
명민준 기자 mmj86@donga.com
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