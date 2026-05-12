집중호우 대비 반지하 주택에 물막이판… 오늘 최대 70mm 비

  • 동아일보

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11일 서울 양천구 신정동의 한 반지하 주택에서 양천구청 치수과 직원들이 지하로 물이 들어가는 것을 막는 물막이판 상태를 점검하고 있다. 이날 전국에 시작된 비는 12일 오후까지 최대 70mm가 내릴 것으로 전망된다. 12일 아침 최저기온은 12∼16도, 낮 최고기온은 19∼23도로 예보됐다.

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양회성 기자 yohan@donga.com
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