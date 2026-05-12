“와~”… 노원에서 만나는 밀라노 대성당

  • 동아일보

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서울 노원구 기차마을 이탈리아관 전시장에서 관람객들이 이탈리아 밀라노 대성당 미니어처를 살펴보며 감탄하고 있다. 약 3000개의 조각상과 스테인드글라스 등을 정교하게 구현한 이 조각은 실제 건축물을 87분의 1로 축소한 크기다.

#노원구#기차마을#이탈리아관#밀라노 대성당#미니어처#조각상
김재명 기자 base@donga.com
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