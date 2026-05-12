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사회
“와~”… 노원에서 만나는 밀라노 대성당
동아일보
입력
2026-05-12 04:30
2026년 5월 12일 04시 30분
김재명 기자
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서울 노원구 기차마을 이탈리아관 전시장에서 관람객들이 이탈리아 밀라노 대성당 미니어처를 살펴보며 감탄하고 있다. 약 3000개의 조각상과 스테인드글라스 등을 정교하게 구현한 이 조각은 실제 건축물을 87분의 1로 축소한 크기다.
#노원구
#기차마을
#이탈리아관
#밀라노 대성당
#미니어처
#조각상
김재명 기자 base@donga.com
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