안산서 70대 SUV 운전자, 빵집으로 돌진…가게 사장-손님 등 4명 부상

6일 오후 경기 안산의 한 도로에서 스포츠유틸리티차량(SUV)을 몰던 70대 남성이 차량 두 대를 들이받고 인근 빵집으로 돌진했다. 이 사고로 운전자 등 4명이 다친 것으로 파악됐다.
경기소방재난본부 등에 따르면 이날 오후 4시 18분경 안산시 상록구 건건동 일대에서 SUV가 택시와 다른 SUV를 충돌한 뒤 빵집으로 돌진했다.
이 사고로 4명이 다친 것으로 파악됐다. 70대 SUV 운전자와 70대 택시 운전자는 경추 통증 등을 호소한 것으로 알려졌다. 60대 가게 주인과 50대 가게 손님은 입술 부위 열상 등을 호소한 것으로 전해졌다. 이후 4명 모두 병원으로 이송된 것으로 알려졌다. 다행히 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
소방당국은 인력 14명, 장비 5대를 투입하고 경찰 등 관계 기관에 상황을 전파했다. 경찰은 70대 SUV 운전자가 운전 부주의로 사고를 낸 것으로 보고 자세한 경위를 조사할 방침이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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