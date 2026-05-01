문경서 찻잔 빚고 영양서 산나물비빔밥 먹고

경북 곳곳 가정의 달맞이 축제
5월 가정의 달을 맞아 경북 곳곳에서 역사와 문화, 관광을 주제로 한 축제가 다채롭게 열린다.
문경에서는 문경새재 오픈세트장 일원에서 1일 개막한 찻사발축제가 10일까지 이어진다. 문화체육관광부가 선정한 명예 문화관광축제인 이 행사는 올해 28회째를 맞아 ‘문경 찻사발, 새롭게 아름답게’를 주제로 마련됐다. 찻사발 공모대전을 비롯해 도자명품전, 국제작가교류전, 찻사발 빚기, 가족 도예체험 등 문경 도자 문화의 깊이와 품격을 느낄 수 있는 프로그램을 다양하게 선보인다.
영주에서는 5일까지 순흥면 선비세상에서 경북도 지정 유망축제인 한국선비문화축제가 진행된다. 소수서원과 선비세상 등 영주의 우수한 문화관광 자원을 바탕으로 마련됐다. 영주향교 문화공연과 토크콘서트 형식으로 진행되는 최태성 강사의 선비 아카데미, 선비연희 등을 준비했다. 5일 어린이날에는 어린이 선비학교, 선비소풍, 어린이 장원급제 등 영유아 동반 가정이 함께 즐길 수 있는 체험형 프로그램을 운영한다.
영양에서는 7∼10일 나흘 동안 산나물축제가 열린다. 별이 빛나는 밤에 콘서트를 비롯해 1219인분 비빔밥 만들기, 산나물 뮤직 페스타 등이 진행된다. 14일부터 17일까지는 성주군 성밖숲 일원에서 참외&생명문화축제가 열려 태봉안 행차 재현, 낙화놀이, 별뫼 줄다리기 등을 즐길 수 있다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
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